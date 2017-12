LIGA FEMENINA Brooque Williams, parche de lujo Brooque Williams, con el Battipaglia. :: Scolpini Sin tiempo para guardar luto a Alexis Jones, el Al-Qazeres contrata a la escolta estadounidense J. C. CÁCERES. Domingo, 31 diciembre 2017, 09:15

Sin tiempo para llorar la marcha de Alexis Jones a Israel, el Al-Qazeres ya ha encontrado recambio a la talentosa jugadora estadounidense. Se trata de su compatriota Brooque Williams, una escolta de 1,75 metros y 28 años que llega procedente del Treofan Battipaglia italiano, donde ha promediado 19,6 puntos, 1,3 asistencias y 6,8 rebotes por partido.

Williams, que esta temporada ha vivido su segunda experiencia no consecutiva en este mismo conjunto italiano tras recalar el pasado año en Francia, también acumula experiencia profesional en otros lares tras pasar por Australia y Alemania. La del Al-Qazeres será su primera experiencia en el baloncesto español.

Con un perfil anotador, se trata de una jugadora de aptitudes muy parecidas a las de Alexis Jones en el aspecto formal del juego, por lo que se espera que su llegada pueda servir a la plantilla no solo como parche de lujo, sino también como un auténtico valor añadido. No obstante, a Williams no le será fácil igualar los números de Alexis Jones, quien ha abandonado el Serrano Macayo con unos números de altura; 21,6 puntos, 3,8 rebotes, 2,5 asistencias y 1,5 recuperaciones para una valoración de 17,5 entre sus once partidos disputados con el Al-Qazeres. La ya conocida desvinculación de Jones con el equipo cacereño no fue oficializada hasta el viernes por la noche tras el encuentro ante Campus Promete.

La llegada de Brooque Williams, así como la reciente de la internacional Laura Quevedo, supone una evidente declaración de intenciones del club respecto a la segunda vuelta ya iniciada. Es un hecho contrastado que la mera permanencia es un objetivo que ya se le queda pequeño al equipo cacereño. Por ello, y tras el disgusto de la no clasificación copera, el máximo representante del baloncesto regional intentará dar guerra para colarse en los playoffs por el título al final de la liga regular. Al menos, armas existen para plantar batalla.

El grupo de Jacinto Carbajal se las verá el próximo sábado, día de Reyes, contra el líder Perfumerías Avenida, en feudo salmantino. Sin duda, un escenario propicio para mandar un aviso a navegantes.