LEB ORO Bohigas: «Sé que vamos a pelear por los playoffs» El Cáceres posó ayer con su nueva indumentaria, donde predominará el verde. J. CEPEDA CÁCERES. Jueves, 28 septiembre 2017, 08:25

Tras una temporada sumamente dificultosa como la pasada, el Cáceres regresa a la escena competitiva con ilusiones renovadas. Algo que no solo se palpa en el seno de la entidad, sino también entre una afición que parece reverdecer con las buenas nuevas protagonizadas este verano.

En el vestuario, y dos días antes de tomar la salida el sábado en el kilómetro cero de Manresa (Nou Congost, 20.30 horas), la voz más autorizada del plantel cacereño mezcla ambición y cautela en un discurso que no esconde ni un ápice de entusiasmo, aunque también realismo: «Sé que vamos a pelear por estar en playoffs y el grupo quiere hacerlo, pero no quiero cargar con esa mochila y con esa responsabilidad a la gente que debuta en la categoría. El año pasado la salvación fue algo mágico y ahora necesitamos que la gente nueva sume lo suficiente para ser más competitivos. Eso no significa que vayamos a estar en playoffs porque todos los equipos se han reforzado, pero lucharemos por ello», indica el técnico de los verdinegros, Ñete Bohigas.

A su juicio, el grupo que dirige ha trabajado duro durante las últimas semanas de preparación, no solo en los aspectos técnicos y tácticos, sino también a nivel físico. Todo para «intentar amoldar las características de la gente nueva a lo que queremos colectivamente». Bohigas mantiene que el Cáceres ha tenido una «buena pretemporada, jugando partidos a un excelente nivel. Hemos tenido minutos de desconexión, pero también hemos hecho un muy buen baloncesto, que para mí es lo primordial».

¿Es la faceta reboteadora la que más preocupa hasta el momento? «No hay duda. Es algo que tenemos que seguir trabajando. Es un problema de todo el equipo, no solo de los hombres grandes. En el último partido Melilla reboteó 18 veces más, pero no fueron ofensivos, que es lo que más me preocupaba».

Sobre la cita de pasado mañana en el Nou Congost, el entrenador del Cáceres es perfectamente sabedor del potencial que encierra el recién descendido Manresa: «Después de haberlo visto, es uno de los equipos llamados a estar arriba y en su primer partido querrán sentar las bases de lo que va a ser su competición. Es uno de los tres equipos que tienen plantilla más larga y de más calidad, pero iremos allí para intentar sacar un resultado positivo».

Otra de las preocupaciones es saber cuándo se podrá disponer del Multiusos, donde el equipo aún no ha podido ejercitarse a causa de los trabajos de adecuación. Con el V Centenario aún como centro de operaciones, el Cáceres posó ayer para su foto oficial.