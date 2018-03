PRIMERA NACIONAL San Antonio y ADC se meten en la 'Final Four' Los dos vencieron a UBA y Mérida y podrán decidir el título contra los equipos pacenses el 8 de abril en Badajoz REDACCIÓN Martes, 27 marzo 2018, 08:13

badajoz. De los seis partidos disputados en playoffs hasta este fin de semana, solo uno de ellos se resolvió con victoria visitante (Grupo Preving BCB en Villanueva de la Serena). El sábado, las dos series que llegaron al tercer y decisivo encuentro vieron como salían vencedores los equipos que actuaban fuera de casa, con los triunfos de San Antonio Cáceres en Almendralejo y de ADC Azuanet ante Pirron Sport en Mérida en el que fue el duelo más igualado de todos.

UBA 68-San Antonio 84

Triunfo del equipo de Álvaro Somovilla en un encuentro donde fue superior desde el comienzo. Los locales solo estuvieron por delante en el marcador con el 2-0 inicial, ya que en ese momento llegó un 2-14 que puso las primeras rentas visitantes. La diferencia se estabilizó hasta que en el tercer periodo el conjunto colegial se escapó definitivamente. Borja Rama (UBA), con 18 puntos y Francis Pavón (SAN), con 15, fueron los máximos anotadores del encuentro. Los locales acusaron la baja de Félix Ortiz, que no se recuperó a tiempo para disputar este partido, y los cacereños han vuelto a mostrar su joven poderío para alcanzar la Final Four.

Pirron Sport 92-ADC 93

Espectacular serie, resuelta en el tercer encuentro tras dos prórrogas. Fueron los cacereños quienes dominaron por completo la primera mitad, especialmente en el segundo periodo, con el acierto exterior de Alejandro García como protagonista para irse 15 arriba al descanso (26-41). Sin embargo, todo cambió tras la reanudación, cuando los locales comenzaron a sentirse más cómodos en pista con Marcel Sol como protagonista en el último periodo. Una canasta de Moisés Jiménez mandaba el partido a la prórroga, en la que no se pudo resolver el encuentro, ya que tras cinco minutos de juego el empate persistía. En la segunda prórroga los emeritenses entraban 4 arriba al último minuto, pero un triple de Jiménez y dos tiros libres de Francisco Iglesias acababan por decantar la balanza en favor de los visitantes, logrando así el billete a la Final Four. Destacaron Marcel Sol (MER), con 30 puntos y Moisés Jiménez (ADC), con 20.

Así será la final

De esta manera, la 'Final Four' por el título queda configurada de la siguiente manera: BB Baloncesto Badajoz vs ADC Azuanet y Grupo Preving BCB vs San Antonio Cáceres Basket. La sede elegida ha sido el Pabellón Las Palmeras de Badajoz, donde actúa como local BB Baloncesto Badajoz. Las semifinales el sábado 7 de abril y la Final el domingo 8 de abril.