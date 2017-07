LIGA FEMENINA El Al-Qazeres, un zapato diferente pero con la misma horma Jacinto Carbajal. :: j. rey Jacinto Carbajal reconoce que los esfuerzos se han centrado en la búsqueda de perfiles similares a los del anterior tridente J. CEPEDA Lunes, 3 julio 2017, 08:57

cáceres. Tras un pormenorizado trabajo de exploración y su correspondiente análisis de mercado, el Al-Qazeres ha conseguido casi en tiempo récord armar la plantilla para la próxima temporada en Liga Femenina. Una labor que se tornó incluso más dificultosa de lo habitual, teniendo en cuenta que el club ha tenido que buscar recambio a las figuras que la pasada campaña marcaron la diferencia: «Este año ha ido todo un poco más rápido, pero eso no quiere decir que haya sido fácil. Lo más costoso ha sido tener que sustituir a Alston, Forster y Rosanio, que fueron jugadoras muy importantes», explica el técnico Jacinto Carbajal.

Con unas renovaciones que estaban claras por parte de la entidad, «nos hemos centrado en buscar jugadoras con esos perfiles y de corte similar. Es ahí donde hemos puesto los esfuerzos», dice el técnico refiriéndose al citado tridente. Un zapato, el del Al-Qazeres, que tendrá tintes diferentes pero que contará con la misma horma.

Carbajal considera que el bloque confeccionado «tiene una estructura similar al del año pasado. Los roles van a estar distribuidos igual». En este sentido, Carla Nascimento y Mariona Martín se repartirán el peso de la dirección, mientras que en el perímetro serán Alexis Jones y Brown las encargadas de soportar la mayoría de los minutos en cacha. Por su parte, Elena Corrales y María Romero permanecerán con la espada siempre afilada para cumplir las rotaciones. En zona interior, la referencia será Shayla Cooper, mientras Miriam Forasté o Esther Montenegro completarán el quinteto de gala, dependiendo de las necesidades puntuales de cada cita y siempre con el auxilio que pueda conferir la combativa Silvia Romero. «Igual nos volvemos a quedar cortos en la rotación, pero hemos hecho otra vez la apuesta de tener la mayor calidad posible en cada puesto. Aunque vamos justos de efectivos, el año pasado nos salió bien. Esperamos que esta vez también sea así», confía el técnico cacereño.

Sobre los fichajes, Carbajal espera haber dado de lleno en la diana: «Pensamos que hemos acertado. Son buenos fichajes, pero eso luego hay que refrendarlo porque son rookies». Y es que, salvo la experimentada Esther Montenegro, «con quien se pierde presencia pero se gana movilidad en comparación con Dacic», las demás caras nuevas serán debutantes en esta categoría. Además, en el caso de Jones y Cooper, será la primera experiencia de ambas en el baloncesto español tras ostentar papales preponderantes en la NCAA y probar testimonialmente las mieles del entramado WNBA. «Son jugadoras talentosas. Si se integran bien en la ciudad y en el grupo, serán muy importantes. En el caso de Brown, que ha dominado en cuanto a números Liga Femenina 2, como Julie Forster en su día, esperemos que no acuse demasiado el salto. También es importante porque no ocupa plaza de extranjera». Con el objetivo capital de la permanencia «para seguir asentando al equipo en la categoría», Carbajal espera que el buen sabor de boca arrojado la pasada temporada desemboque en una mayor afluencia al Serrano Macayo: «A ver si somos capaces de enganchar a más gente. Hemos tenido buenas entradas, pero queremos rozar el lleno».

Una competición que dará comienzo el 30 de septiembre, según publicó este domingo la web de la Federación Española de Baloncesto. Mientras, y tras participar en una concentración con la selección española femenina sub 20, el entrenador del Al-Qazeres pasará las próximas semanas en el staff técnico de la sub 19 para participar en el Mundial que se disputará desde el 22 de julio en la localidad italiana de Udine: «Es algo que me está sirviendo para ganar experiencia. Tenía muchas ganas de vivir algo así para aprender y aportar todo lo que pueda», finaliza.