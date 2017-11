LIGA FEMENINA El Al-Qazeres suma y sigue Joy Brown intenta entrar a canasta ante una rival. :: l. cordero Las extremeñas supieron reponerse ante Bembibre a un aciago inicio de partido para firmar un gran tercer cuarto y cobrarse una nueva víctima J. CEPEDA CÁCERES. Sábado, 4 noviembre 2017, 10:40

El objetivo de la salvación se queda pequeño para el Al-Qazeres. El conjunto extremeño retornó ayer al balance positivo entre victorias y derrotas con un nuevo triunfo, esta vez frente a Bembibre (72-59), al calor del Serrano Macayo. Las de Jacinto Carbajal consiguieron reponerse a un aciago inicio de partido para, ya en el tercer cuarto, comenzar a encarrilar la cuarta victoria de la temporada y además llevarse un jugoso botín de 13 puntos de diferencia frente a un rival directo.

72 AL 59 QAZERES-BEMBIBRE Al-Qazeres Nacimento (0), Alexis Jones (22), Joy Brown (10), Shayla Cooper (25) y Montenegro (9) -cinco inicial- Silvia Romero (0), Mariona Martín (0), Corrales (0), Forasté (4) y Urbaniak (2). Bembibre Britttany Brown (12), Rakovic (16), Stanacev (7), Pasic (0) y Dornstauder (12) -cinco inicial- Astrom (5), Laura Aliaga (5), Ndoye (0) y Gustavsson (2). Parciales 14-21, 31-38 (descanso), 55-51 y 72-59 (final). Árbitros Lizana Moreno y Peláez Santana. Sin eliminadas. Incidencias Alrededor de 600 espectadores en el Serrano Macayo.

Un triunfo fraguado en cuanto a anotación por el 'big three' americano, al que se sumó una eficiente Esther Montenegro, con buenos minutos también de Miriam Forasté en la rotación. Además, los 10 puntos, 14 rebotes, 6 asistencias y 2 recuperaciones de Joy Brown, con un tapón de propina, hacen que con sus 30 puntos de valoración la norteamericana se postule como una de las serias candidatas a revalidar el MPV esta jornada.

Le costó al Al-Qazeres entrar en el partido, hasta el punto de que las visitantes, sin estar tampoco especialmente lúcidas, arrancaron con un parcial de cero a once. No fue hasta los cuatro minutos y medio cuando las de Jacinto Carbajal quitaron las telarañas a la canasta leonesa gracias a un triple de Shayla Cooper. A partir de ahí las extremeñas comenzaron a ofrecer una versión de sí mismas más acorde a su potencial, corriendo en toda la pista y adecentando sus porcentajes de tiro. No obstante, no fue suficiente para culminar la remontada al final de un primer cuarto en el que Bembibre se fue mandando con un favorable 14-21 gracias al buen hacer de mujeres como Brown en la dirección y Dornstauder en la pintura. La pívot mostró a lo largo de todo el encuentro muy buenos fundamentos técnicos y agilidad para mover sus 1,93 metros de altura.

Ya en el segundo cuarto, con alguna presión en toda la cancha instaurada por Jacinto Carbajal, el Al-Qazeres se situó a tan solo un punto de diferencia. Todo pese a tener que condurar los minutos de Esther Montenegro, en el banco por sus dos tempraneras faltas personales. Bembibre no dio su brazo a torcer y continuó llevando las riendas del partido con el 31-38 con el que se llegó al descanso.

Cambio de tendencia

Si el punto de no retorno para el Al-Qazeres suele ser el tercer cuarto, ayer sucedió todo lo contrario. Las locales salieron del vestuario en tromba para recuperar enteros de su esencia baloncestística y Cooper, con dos tiros libres, puso al equipo verde y amarillo por delante (42-41) a falta de seis minutos. Luego, dos buenas acciones consecutivas de Montenegro dieron las primeras rentas a las cacereñas. También Alexis Jones, errática en la primera mitad con sus lanzamientos de larga distancia, pareció entonarse, aunque una falta antideportiva de la propia jugadora estadounidense, que se saldó con cinco puntos para las visitantes, permitió que Bembibre continuase vivo a falta de los diez últimos minutos (55-51).

En el cuarto definitivo Al-Qazeres defendió su renta gracias a la consistencia evidenciada en el rebote defensivo, lo que compensaba su falta de acierto en ataque, llegando a los últimos cuatro minutos y medio con un igualado 59-57. A partir de aquí el Al-Qazeres comenzó a castigar los errores de su rival y un dos más uno de Alexis Jones, un robo de balón de las cacereñas y una exquisita bandeja de la propia Jones llevó algo de tranquilidad al graderío del Macayo (64-57) tan solo un minuto después. Sin mayores dificultades, toda vez las visitantes sacaron la bandera blanca de la rendición, las de Jacinto Carbajal cerraron la cita con un favorable 72-59 para cosechar la cuarta victoria de la temporada. Con media salvación en el bolsillo, el equipo extremeño puede permitirse el lujo de soñar con metas de mayor calado.