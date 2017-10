LIGA FEMENINA Al-Qazeres pone a prueba su mal de altura Brown, ante Cadí La Seu. :: j. rey Las extremeñas pueden consolidarse en la zona noble si vencen hoy a domicilio a Mann-Filter J. C. Domingo, 29 octubre 2017, 11:16

cáceres. Oportunidad de oro para comenzar a mirar hacia arriba. El Al-Qazeres tiene hoy en Zaragoza ante Mann-Filter (Eduardo Lastrada, 12.15 horas, Aragón TV) la opción de darse a sí mismo todo un golpe de efecto respecto a sus aspiraciones globales. Con un balance positivo de tres victorias y dos derrotas -idéntico al de su adversario-, las extremeñas buscarán el tercer triunfo consecutivo de la temporada. Algo que, sin duda, daría motivos para pensar en cotas mayores. A prueba, pues, está el mal de altura que pueda padecer o no el equipo cacereño.

Empujado quizás por el talento del tridente de estadounidenses, bien acompañado por otras primeras espadas del equipo como Carla Nascimento, Esther Montenegro o Miriam Forasté, en el club verde y amarillo no existen reparados para pensar ya en un escenario al alza: «Si ganamos, podríamos mirar bastante hacia arriba y dejar lejos los puestos de la zona baja. Vamos sin presión, pero sabiendo que se puede dar un paso importante en Zaragoza», dice Jacinto Carbajal.

Con un quintento local bien contrastado y liderado por Paola Ferreri, máxima anotadora de la competición hasta la fecha, Mann-Filter y Al-Qazeres son dos conjuntos muy parejos, tal y como también reconoce el preparador cacereño: «Somos dos equipos con un quinteto muy potente. A ver hasta dónde somos capaces de exprimirlo. Todo dependerá de quién sea capaz de bajar los números de las mejores anotadoras». Por este motivo se hará especial hincapié en la zona defensiva, en la que las aragonesas no suelen tener piedad para castigar las concesiones del rival.

En su afán por no perder de vista la perspectiva grupal, Carbajal valora el trabajo que están realizando no solo las tres jugadoras de moda -Brown, Cooper y Jones-, sino también la labor menos visible pero igual de necesaria ejercida por las demás piezas de la rotación, no solo en los días de partido, sino también en los entrenamientos: «Al final hablamos mucho de estas jugadoras, pero sin un buen trabajo de equipo no destacarían igual», defiende el entrenador.

Con todas las integrantes disponibles para la cita de hoy, la principal incógnita que en estos últimos días se cierne sobre el club atiende a la continuidad o no de Marta Urbaniak. La alero polaca estará en la disciplina del equipo como mínimo hasta el partido que el Al-Qazeres disputará el próximo viernes 3 de noviembre en casa ante Bembibre. A partir de ese momento, con parón liguero entre medias, se tomará la decisión sobre el futuro de una jugadora que llegó al Al-Qazeres el pasado mes de septiembre para paliar la ausencia de Alexis Jones en las primeras jornadas, sin que a priori haya acabado de convencer en demasía.