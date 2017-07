Al-Qazeres y Miralvalle airean sus tensiones tras el fichaje de Hisado

CÁCERES / PLASENCIA. Lo que hasta entonces era de dominio interno, saltó ayer a la esfera pública. Al-Qazeres y Miralvalle, los dos máximos exponentes del baloncesto femenino regional, dejaron en evidencia que su convivencia, al menos fuera de las canchas, no es precisamente fraternal. El desencadenante fue el fichaje por parte del club cacereño de la joven talento Sira Hisado, una base de 13 años natural de Malpartida de Plasencia y formada en las filas del Miralvalle, desde donde el pasado año llegó a ser convocada por la selección española sub 13.

Al club placentino le duele que hayan «negociado por la espalda» y que «con recursos de instituciones regionales» diezmen sus equipos en categorías tan tempranas como la infantil o la cadete. «Van a devaluar completamente las competiciones regionales. Si quieren jugar solos, lo van a conseguir», señala Alberto Carrón, uno de los responsables del Miralvalle. Asimismo, el técnico acusa al director deportivo del Al-Qazeres, Miguel Guillén, de valerse de su posición de privilegio como seleccionador extremeño para convencer a Sira Hisado. «Es muy feo que alguien aproveche su puesto de seleccionador regional para llamar e influir a las niñas que convoca. En la próxima Asamblea de la Federación vamos a pedir que no haya ningún seleccionador que pertenezca al Al-Qazeres, a riesgo de que nosotros tampoco tengamos», indica Carrón.

Por su parte, el Al-Qazeres prefirió no lanzar respuesta oficial alguna a la confrontación iniciada por el Miralvalle a última hora de la mañana en las redes sociales, aunque el club cacereño sí ve un doble rasero en las críticas llegadas desde Plasencia: «No nos parece oportuno ni vamos a hacer una noticia donde no la hay para darles protagonismo. Hace una semana directivos del Miralvalle se reunieron con una jugadora nuestra de Primera Nacional, por lo que tienen un doble rasero. En el caso de Sira no ha habido comunicación porque les hemos llamado y no nos han cogido el teléfono. Aquí no se obliga a nadie y todas las niñas tienen las puertas abiertas. No se puede intentar romper la ilusión de las jugadoras así».

El año pasado hubo un acercamiento entre ambos clubes, pero sin acuerdo final. «A petición nuestra, la Federación Extremeña llevaba tiempo negociando con la de Castilla y León para que hubiera una licencia para nuestra región en su liga. Hablamos con el Al-Qazeres, pero nos obligaba a dar cabida a diez seniors suyas. No aceptamos porque nuestro objetivo es dar progresión a nuestras chicas. Ellos llamaron por detrás a la Federación de Castilla y León y reservaron una licencia por la que llevábamos peleando nosotros dos años. Por suerte, luego hicieron hueco a los dos», indica el directivo placentino. En Cáceres, en cambio, la versión sostenida es que el Miralvalle negoció a sus espaldas con el San Antonio, «dejándonos así en la estacada sin saber nada».

En el Al-Qazeres también hay malestar por la reclamación interpuesta en su día por el Miralvalle vía FEB de 1.000 y 900 euros por los fichajes de María Romero y Miriam García respectivamente. Mientras, en Plasencia, son tajantes: «Allí no van a encontrar mejores técnicos que en Plasencia, como se demuestra con el ranking FEB, que dice que somos la 13ª mejor cantera de España».