LIGA FEMENINA Al-Qazeres, a por un dulce 'hasta pronto' Brooque Williams bota el balón. :: a. méndez Las de Jacinto Carbajal reciben hoy al Gernika de las excacereñas Alston y Dongue para bajar el telón en el Serrano Macayo J. CEPEDA Sábado, 24 marzo 2018, 11:20

cáceres. El Al-Qazeres quiere despedirse hoy de su afición caminando en comunión. En el penúltimo partido de las cacereñas esta temporada y último en el Serrano Macayo (19.00 horas), el conjunto dirigido por Jacinto Carbajal recibirá a Gernika en un duelo que no estará exento de alicientes. Y es que en el seno del equipo extremeño aún duele la abultada derrota sufrida en la primera vuelta en Maloste, cuando el Al-Qazeres malvendió el 'basket average' general con vistas a la clasificación copera tras una derrota sin paliativos por 46 puntos de diferencia.

Aunque las cacereñas no se juegan nada en estas dos últimas jornadas, lo cierto es que en el Al-Qazeres se posarán muchas de las miradas de los equipos que aún optan por entrar en los playoffs por el título, pues en la última jornada el cuadro verde y amarillo visitará a otro de los candidatos, como es Gipuzkoa. «Tenemos que ser responsables sabiendo que, aunque no estemos implicados en la pelea, jugamos contra equipos que sí lo están», avisa el técnico local.

Carbajal intentará que su grupo de trabajo muestre sobre el parqué su mejor versión para despedirse de la afición en buena sintonía: «Hay que intentar ser lo más serios posible para quedarnos con una buena sensación. Ojalá podamos sumar esa victoria número once. No habrá problemas de relajación y más jugando en casa», dice. El objetivo del Al-Qazeres no es otro que intentar llegar a los últimos minutos del encuentro con las opciones de victoria intactas y hacer valer el favorable factor ambiental del Serrano Macayo para inclinar la balanza de lado cacereño.

Viejas conocidas

Los aficionados del Al-Qazeres tendrán la posibilidad de reencontrarse con dos viejas conocidas del club, como son la estadounidense Ameryst Alston, que vistió la elástica extremeña la pasada temporada, y la mozambiqueña Leia Dongue, uno de los puntales del último ascenso desde su llegada al Al-Qazeres en la recta final de la liga regular en la temporada 2015/16.

A excepción de la lesionada Carla Nascimento, el cuerpo técnico del Al-Qazeres podrá contar hoy con todas sus integrantes tras una semana sin sobresaltos. Sobre su rival de esta tarde, el preparador destaca de Gernika su fortaleza física y el talento de su quinteto inicial, así como las trampas zonales en defensa y su acierto exterior en cancha contraria. «Tenemos que intentar bajar sus números al máximo», confía Carbajal.

Los aficionados que no puedan acercarse al Serrano Macayo tendrán la opción de seguir el encuentro en directo a través del perfil de Twitter de la Federación Española de Baloncesto en la cuenta @baloncestofeb. Una iniciativa estrenada a lo largo de esta temporada para promocionar el baloncesto femenino y que, a tenor de las cifras de seguimiento, está teniendo una buena aceptación.