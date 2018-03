LIGA FEMENINA El Al-Qazeres clausura mañana su temporada Esther Montenegro. :: J. REY Las cacereñas cierran en San Sebastián su participación ante IDK, que depende de sí mismo para certificar el pase a los playoffs por el título J. CEPEDA CÁCERES. Viernes, 30 marzo 2018, 11:20

Fin de curso para el Al-Qazeres. El equipo cacereño echará mañana sábado en San Sebastián ante IDK Gipuzkoa (José Antonio Gasca, 19.00 horas) el cierre a una temporada en la que las extremeñas han cumplido con creces el objetivo de la salvación, a pesar de vivir un ejercicio un tanto atípico con numerosos cambios en su plantel a lo largo de los últimos meses. Un año que, pese a que puede haber sabido a poco entre cierto sector de la afición, ha de valorarse en su justa medida con la segunda holgada permanencia sellada de forma consecutiva.

Enfrente estará hoy un equipo que se juega literalmente la vida para entrar en puestos de playoffs por el título. Las de Aranzazu Muguruza, que ya lograron derrotar al Al-Qazeres en el partido de la primera vuelta disputado en el Serrano Macayo (45-64), dependen de sí mismas para conseguir la clasificación en esta última jornada de liga regular. En el equipo local destacan jugadoras como la ala-pívot estadounidense Weaver, quien abandera los números de su equipo en lo que a puntos de valoración se refiere. El objetivo para el Al-Qazeres será alargar el partido lo máximo posible con el objetivo de llegar con opciones de victoria al tramo final. Justo lo que no sucedió en el encuentro de la primera vuelta, cuando las cacereñas tan solo pudieron maquillar en parte los guarismos en el último cuarto de aquella cita.

El techo de los 11 triunfos

La expedición del conjunto cacereño partirá hoy hacia tierras vascas con el firme propósito de igualar el mejor registro del equipo en la élite del baloncesto nacional, que no es otro que las once victorias protagonizadas la pasada campaña. Posteriormente el club tendrá tiempo para hacer un análisis reposado y comenzar a poner los cimientos de la próxima campaña, para la cual no se ha hablado aún de renovaciones, al menos fuera de la esfera interna.

Está por ver cuál es el futuro del cuerpo técnico encabezado por Jacinto Carbajal, quien es considerado un hombre de la casa y cuyos resultados obtenidos en las últimas campañas avalarían una merecida continuidad al frente del equipo.

También es incierto el futuro de otras jugadoras, como es el caso de Esther Montenegro. Sin grandes alardes, la pívot canaria ha demostrado una gran regularidad durante todo el campeonato, sin padecer apenas altibajos reseñables en su juego. No es el caso de Joy Brown, quien por momentos en la temporada se vio eclipsada por otras estrellas del equipo cacereño pero que en cambio ha demostrado suficiente valía como para ser uno de los puntales que pudiese encabezar el próximo proyecto deportivo.

Una vez suene la bocina para el Al-Qazeres por última vez en la temporada, habrá tiempo para negociaciones en las próximas semanas y meses.