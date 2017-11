LIGA FEMENINA El Al-Qazeres asalta la pista del colista Estudiantes Miriam Forasté intenta la canasta ante Ginzo. :: Ignacio Izquierdo Las cacereñas consiguen en el Antonio Magariños su quinta victoria de la temporada con Jones y Cooper en modo estrella OPTA MADRID. Lunes, 20 noviembre 2017, 08:41

El Al-Qazeres visitaba al colista de la categoría, el Movistar Estudiantes, único equipo que no sabe lo que es ganar esta temporada y pronto esa diferencia en la tabla clasificatoria se notó también en la pista del Antonio Magariños. Un parcial de 0-7 para las extremeñas hizo saltar las alarmas en el conjunto local cuando solo se había disputado un minuto.

75 ESTUDIANTES 87 AL QAZERES Movistar Estudiantes González (11), Menéndez (25), Velasco (2), Ginzo (6), Bogicevic (8), -equipo inicial-, Stejskalova, Quirante (8), Rodríguez (2), San Román (7), Soler (6). Al-Qazeres Extremadura Cooper (19), Montenegro (10), Jones (33), Ramos (6), Brown (7), -equipo inicial-, Romero, Martín (2), Corrales (4), Forasté (6). Parciales 15-27, 16-17, 19-19, 25-24. Árbitros Morales Ruiz y Patricio López. Sin eliminadas. Incidencias Pabellón Antonio Magariños. 400 espectadores.

El conjunto madrileño hizo un intentó de entrar en juego para que su rival no se escapara en el marcador, pero se atascó en los cinco puntos y el Al-Qazeres, liderado por Jones, siguió abriendo brecha. Un nuevo parcial abultado, de 0-8, situaba el 5-22 en el electrónico tras una canasta de Cooper, llegado casi el ecuador del primer parcial. El conjunto visitante dominaba con claridad y no tenía problemas para mantener su renta que se situó en los doce puntos (15-27) a falta de un minuto para el final del cuarto. Quirante lo intentó en el último tiro que no entró.

En el segundo cuarto no cambió la dinámica y las extremeñas saltaron a la pista con mucha intensidad ante un rival endeble defensivamente. Un parcial de 0-9 llevo al electrónico el 15-36, una sangría que no fue capaz de frenar el míster local con continuas rotaciones de banquillo.

Los intentos del Movistar Estudiantes no dieron su fruto y Jones y Cooper seguían imparables.

A falta de cuatro minutos para el intermedio las locales dieron un paso al frente y consiguieron reducir tímidamente una desventaja que era muy abultada. Con el 30-42, tras canasta de González, el técnico visitante solicitó tiempo muerto para tratar de cambiar la dinámica. Por primera vez en el partido, el conjunto madrileño les estaba plantado cara y a las suyas les costaba anotar. La canasta de Jones a falta de algo más de un minuto dejó el marcador en el 31-44 al descanso.

En el inicio del tercer período el Movistar Estudiantes siguió soñando con la remontada y una canasta de Soler colocó a las madrileñas a 11 puntos del Al-Qazeres (33-44). A algo más de tres minutos para el final del cuarto, tras dos tiros libres anotados por Velasco, la ventaja visitante bajaba a diez después de muchos minutos (44-54).

El Al-Qazeres puso una marcha más en su juego en el último cuarto para evitar que su rival se acercara más en el tanteador. Así, una canasta de Forasté devolvió los 15 puntos de diferencia en el inicio del último período. Los intentos de las locales solo les sirvieron para llegar de nuevo a ponerse a 11 puntos a falta de dos minutos (72-83). Dos tiros libres anotados por Cooper eran contrarrestados por un triple de Quirante para el 75-85 a falta de 1:12. De ahí no pasó el cuadro madrileño que no tuvo opciones reales en ningún momento de impedir la victoria del Al-Qazeres. Un triunfo que finalmente lograron las extremeñas por 75-87.