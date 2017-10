LIGA FEMENINA Al-Qazeres se agarra a su 'big three' Brown, en el partido del Al-Qazeres ante Zamarat. :: A. MÉNDEZ El equipo de las MVP intentará incrementar el domingo su balance positivo entre victorias y derrotas ante Mann-Filter J. C. CÁCERES. Miércoles, 25 octubre 2017, 08:03

El balance positivo entre victorias y derrotas es señal inequívoca del camino hacia la salvación. En este sentido, el Al-Qazeres no solo ha cogido la buena senda con sus tres triunfos en las cinco primeras jornadas, sino que además todo hace indicar que las cacereñas podrán optar a alcanzar cotas mayores, aunque bien es cierto que esto último todavía no ha sido reconocido por las instancias oficiales de un club que no pierde la perspectiva de su objetivo capital.

Buena culpa de ello la tiene el 'big three' formado por Shayla Cooper, Joy Brown y Alexis Jones, un estelar tridente de estadounidenses que ya está marcando diferencias en la categoría. Las dos primeras, con dos MPV cada una, hacen del Al-Qazeres el equipo más laureado en cuanto a menciones individuales en este arranque liguero, acumulando cuatro de cinco. La llegada de Alexis Jones, por su parte, no ha hecho más que incrementar el potencial del máximo representante del baloncesto extremeño, con 25 puntos en cada uno de sus dos encuentros.

Lo cierto es que Jacinto Carbajal aún tendrá trabajo por delante para hacer de su equipo una maquinaria perfectamente engrasada. Ya se demostró con la sufrida victoria frente a Zamarat el pasado viernes, y es que la buena materia prima nunca es suficiente si no se alcanza un mínimo de armonía en un grupo que aún está en un lógico proceso de adaptación y de crecimiento.

Los avances protagonizados en los últimos días podrán ponerse encima de la mesa este domingo en Zaragoza, cuando las cacereñas visiten a Mann-Filter a las 12.15 horas en el Pabellón Eduardo Lastrada. Las de Víctor Antonio Lapeña, que vienen de ganar a domicilio al colista Campus Promete, afrontarán la cita con un idéntico balance de tres victorias y dos derrotas.