Alberto Carrón matiza sus palabras sobre el Al-Qazeres

El fichaje de la infantil Sira Hisado por el Al-Qazeres y las posteriores declaraciones de Alberto Carrón, técnico del Miralvalle, criticando las formas del club cacereño en este diario han traído cola. Miguel Guillén, director deportivo del Al-Qazeres, publicó en twitter que «emprenderé las acciones legales oportunas, para la defensa de mi honor» cuando leyó que Alberto Carrón decía que «es muy feo que alguien aproveche su puesto de seleccionador regional para llamar e influir a las niñas que convoca». En el día de ayer, Alberto Carrón se puso en contacto con este diario para matizar sus palabras: «Siempre intenté referirme a que queda feo o puede llegar a malinterpretarse que una persona que ha ejercido el cargo de seleccionador y que, gracias a eso, llega a una cercanía y a conocer más a una jugadora de otro club o sus padres, sea una de las personas que 'negocia' o viene a reunirse aquí con ella para llevarla a su club. No he querido faltar a tu honor, como me han mandado que has puesto».