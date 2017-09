El 'águila Vitória' se posa en otro cacereño Ángel Morales, la pasada semana antes de partir a Lisboa. :: J. REY El IES Al-Qazeres envía tres meses al Benfica al joven entrenador Ángel Morales, quien da el relevo a Jaime Heras J. CEPEDA CÁCERES. Miércoles, 20 septiembre 2017, 08:33

De Jaime Heras, a Ángel Morales. El 'águila Vitória', estandarte del Benfica portugués, vuelve a posarse, simbólicamente hablando, en el hombro de un joven entrenador cacereño. Todo gracias al convenio suscrito entre el club luso y el IES Al-Qazeres, que permite que los mejores alumnos de las enseñanzas de técnico deportivo en fútbol puedan finalizar su período de formación en el bicampeón de Europa. Una situación promovida por el coordinador Héctor Moreno, quien celebra que el acuerdo entre ambas entidades esté arrojando sus primeros frutos: «Si no estuvieran contentos con nosotros, no repetirían. Ya tenemos cerradas otras prácticas con el Benfica para el mes de febrero», festeja el docente.

Ángel Morales (Cáceres, 5 de mayo de 1992) no tenía en el boceto de su proyecto vital ser entrenador como primera opción. De hecho, cursó la licenciatura de Comunicación Audiovisual en Badajoz: «Vi que las oportunidades laborales no eran muy buenas en Extremadura y me enteré de estas enseñanzas. Hice los tres años y gracias a ello ahora puedo disfrutar de una oportunidad irrechazable». Este cacereño sucederá en estas prácticas que realizará en el equipo lisboeta a Jaime Heras, quien estrenó este acuerdo de colaboración con su estancia en el staff del Benfica entre los meses de abril y julio de este mismo año.

Con la mente puesta en el «aprendizaje, la formación y el conocimiento de otra cultura y otra metodología futbolística», Morales tiene muy claro cuáles son las directrices a seguir para coger impulso entrenando desde la base: «Un buen entrenador tiene que ser un gran gestor de grupo. Y más que de grupo, de padres, que ahora es la principal lacra que tenemos en las categorías inferiores. También es importante fomentar el desarrollo de los jugadores, tanto cognitiva como física y motrizmente», asume con convencimiento de causa.

La adaptación al país luso no será, a priori, un problema para Ángel Morales, pues ya es conocedor de Portugal tras haber estado un año de intercambio. «Me defiendo bien con el idioma, aunque es cierto que tendré que empaparme del vocabulario futbolístico, que es más técnico». Instalado en Lisboa desde el viernes de la pasada semana, su período de aprendizaje se extenderá hasta el 15 de diciembre. ¿Cómo se ve dentro de tres meses? «La verdad es que me gustaría meter cabeza allí o en algún otro sitio. Sé que es una oportunidad que no tiene todo el mundo», reconoce.

Sin miedo

Con la experiencia acumulada, y tras conocer de primera mano la metodología profesionalizada del Benfica, Jaime Heras ya se ha encargado de aconsejar -y a la vez tranquilizar- a Morales: «Ya le he dicho que aprenda, que vaya sin miedo y con mucha confianza, ya que con los conocimientos que lleva de aquí va muy bien preparado. La metodología de trabajo no le va a pillar de nuevas porque son cosas que ya hemos visto en estas enseñanzas».

Sobre su experiencia, Heras la cataloga como «inolvidable», hasta el punto de querer más: «Los tres meses están muy bien, pero no estaría mal otra estancia de otros tres meses para repetir», explica de forma jovial. Ahora, de vuelta en Cáceres, pone los conocimientos adquiridos en Lisboa al servicio del Diocesano, club en el que ha desarrollado toda su trayectoria como entrenador.