Europeo Abrines: «Este año me toca dar un paso adelante»
Jueves, 3 agosto 2017

Alex Abrines, jugador del Oklahoma City Thunder de la NBA y de la selección española, no dudó en reconocer que habida cuenta de las numerosas bajas en los puestos de tres y cuatro (aleros y ala-pívots) este año, le tocaba "dar un paso adelante".

"Soy uno de los jóvenes y tanto por las lesiones como por las bajas que ha habido en los puestos de tres y cuatro, me toca dar un paso adelante. Estamos San Emeterio y yo y alguno más y hay que ganarse los minutos día a día", dijo Abrines.

En los años anteriores, la juventud y las lesiones le impidieron tener un gran protagonismo en el equipo nacional. "Tengo muchas ganas e ilusión por aportar más a este equipo y este año es un año clave para mi, porque es muy probable que tenga más oportunidades y me tocará responder y dar un paso adelante", reconoció.

"Sergio (Scariolo, el seleccionador) no ha hablado mucho individualmente con los jugadores, pero sí me dijo que éste era mi año y que tenía que dar un paso adelante, pero no especificó más", apuntó.

El alero declaró que la preparación marcha por buen camino y que ya tienen ganas de comenzar los partidos amistosos. "Cada día vamos mejor, cogiendo ritmo y ya sabiendo mejor como jugar en ataque y defensa, con las ideas más claras. Estamos haciendo un buen trabajo, los nuevos están haciendo un gran esfuerzo por adaptarse a los sistemas de los últimos años y todo parece ir viento en popa", comentó.

"Lo que nos gusta es jugar y ya comenzamos en breve los partidos. Al final es como un examen en el que ponemos a prueba lo que estamos trabajando", siguió Abrines.

Respecto al favoritismo de España, el jugador no quiso cargar las tintas. "No somos los únicos favoritos y hay selecciones muy fuertes. La cosa está entre cuatro o cinco y alguna que pueda dar la sorpresa", afirmó.

El alero también respondió a una pregunta sobre la importancia de Juan Carlos Navarro en este equipo. "Juan Carlos es un ejemplo a seguir, es uno de los mejores baloncestistas que hemos tenido en España sino el mejor y al que hay que valorar por todo lo que ha hecho por su club y por España", finalizó Alex Abrines.