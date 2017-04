El Cáceres se encoge en Huesca

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad no pudo con el Magia Huesca y amplió su mala racha en LEB Oro a 5 partidos consecutivos sin conocer la victoria con la que los verdinegros terminan la liga en el puesto undécimo. Un desastroso inicio de tercer parcial condenó a los de Ñete Bohigas. Los últimos 10 minutos casi sobraron para un Huesca que logra una victoria que vale una permanencia en la categoría y que deja a los extremeños cerrando una temporada difícil en una meritoria posición.

HUESCA - CÁCERES 77 60 Peñas de Huesca : Motos (16), Lafuente (7), Pablo Pérez (3), Albert Fontet (11), Bulic (17) además Sanz, Portalez (6), Simovic (2), Malo Montorio, Gantt (4), Gintvainis (11) Cáceres Patrimonio de la Humaidad: Pérez Anagnostou (5), Corrales (8), Rakocevic (14), Toledo (10), Marcius (10) además Fuller (4), Cano, Kavas (3), Riauka (6). Parciales: 16-18; 21-16; 22-8; 18-18. Árbitro: Morales Ruiz y Sánchez Sixto. Incidencias: Palacio Municipal de los Deportes.

El partido enfrentaba a un equipo que se jugaba mucho, los locales del Magia Huesca, inmersos en la lucha por evitar el descenso a LEB Plata y otro que se jugaba poco más que el honor de romper la peor racha actual de la competición, con cuatro derrotas consecutivas. Y esa diferencia de necesidades se plasmó en los primeros compases del encuentro. Tras un igualado intercambio de canastas, que se quedó en el 4-4 tras minuto y medio disputado, los locales apretaron el acelerador para llegar al 9-4 con un parcial de 7-0 con 5 puntos de Lafuente, poniendo en 5 la máxima ventaja vista hasta el momento en el partido.

Marcius rompía en suspensión la tiranía en el electrónico de los locales, que respondían con otra de dos de Motos para mantener las rentas en 5. Rakocevic y Marcius aparecían para mantener a Cáceres en la batalla, y el primer triple de los visitantes logrado por Pérez Anagnostou apretaba el marcador hasta el 13-12, que se convertiría más tarde en el marcador volteado, con el tiro libre de Fontet y el triple de Corrales, poniendo por delante de nuevo a Cáceres, 14-15 a falta de 3:25 para la conclusión del primer cuarto. Un cuarto que quedó igualado a 16 a falta de 2 minutos y que se desequilibró en su recta final, con un tiro de Fuller que ponía la ventaja visitante tras el primer asalto, 16-18 para los de Ñete Bohigas.

Ñete Bohigas Cáceres «En el tercero ellos han subido su intensidad ofensiva, se les notaba la necesidad de ganar» «En líneas generales, muy satisfechos con la temporada en una liga tan competitiva»

Comenzó el segundo cuarto con dominio inicial del Cáceres, que conseguía su máxima en el partido, 3 arriba con el triple de Toledo, 18-21 a falta de 8:54 para el descanso. Pero los locales no estaban dispuestos a dejarse llevar y conseguían retomar el mando, dándole la vuelta al electrónico primero con el 24-23 y volviendo a coger colchón rematando un parcial de 6-0 con el primer triple de Gintvainis para el 31-25 que obligaba a Ñete Bohigas a parar el partido. Comenzó anotando tras el tiempo el equipo de Cáceres, recortando hasta el 4 abajo pero Huesca estaba atravesando sus mejores minutos en el partido. Solo Anagnostou desde la línea de tres mantenía a Cáceres en la lucha, pero los extremeños veían como las ventajas de Huesca se iban ampliando hasta máximas de 8 con el 37-29 a falta de 1:40 para el descanso. Pero los locales se relajaron, cosa que aprovechó el equipo extremeño para irse al descanso dentro del partido, con los 5 puntos de Marcius y Rakocevic que dejaban las rentas en 3 para Huesca, 37-34 con toda la segunda parte por disputarse.

Mando del partido

El mando del partido no dejó de ser de Huesca a principios del tercer cuarto, y los de Guillermo Arenas alcanzaban rentas máximas con tan solo dos minutos y medio disputados, 46-36, con cuatro puntos de Fontet y otro triple de Motos. Cáceres se desangraba y las rentas en favor de los aragoneses no paraban de aumentar, con un Fontet que salió especialmente inspirado. Cuando se alcanzaba el ecuador de este tercer periodo, el partido parecía resuelto en favor de los locales, con el 54-38 que certificó Motos desde la línea exterior. Cáceres como hiciera en el segundo cuarto, recortaría en los instantes finales pero no lo suficiente para meterse en el partido, dejando el electrónico en 59-42 con tan solo 10 minutos por disputarse.

Un último cuarto que fue prácticamente de relleno. Y eso que Cáceres tuvo un arranque inicial de rabia y entró en este último cuarto con acierto desde la línea exterior. Dos triples seguidos, uno de Rakocevic y otro de Corrales dejaban la ilusión de que los visitantes aún podrían disputar el encuentro o al menos dejarlo en rentas menos duras. Pero fue un espejismo y los locales volvieron a sacar el martillo pilón. Fontet, Bulic y Motos se aseguraron que la incertidumbre no existiera, a pesar del empeño de Rakocevic. Los últimos dos minutos casi fueron un alto en las hostilidades para el pequeño intercambio de canastas final con Rakocevic confirmándose como el mejor visitante para maquillar algo el marcador al definitivo 77-60.