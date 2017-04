El Al-Qazeres continúa en compás de espera

Tras la histórica permanencia lograda esta temporada -la primera de un equipo extremeño en Liga Femenina-, el Al-Qazeres trabaja a puerta cerrada para poner las bases de un nuevo proyecto que se antoja continuista en cuanto a los nombres de la casa, con el técnico Jacinto Carbajal a la cabeza, aunque todavía sin figura alguna oficializada por el club presidido por Alfonso Sánchez, quien acaba de cumplir su segundo ejercicio consecutivo a los mandos de la nave verde y amarilla.

Precisamente, tanto el mandatario como el todavía técnico del Al-Qazeres están disfrutando en vivo de los playoffs por el título mientras el club se toma un lógico tiempo prudencial para depurar sus primeras decisiones sobre un proyecto que tiene asegurada su salida, al contar ya con el compromiso de las administraciones públicas, así como de una iniciativa privada que ha experimentado un destacado crecimiento en el último curso con nuevos patrocinadores. A pesar de ello, el presidente del Al-Qazeres mantiene que hasta el momento no ha habido una reunión formal con el técnico para plasmar una previsible continuidad.

No obstante, el reducido presupuesto del equipo cacereño, que no permite competir con otras ofertas que algunos clubes puedan poner encima de la mesa de las jugadoras más destacadas, obligará a que la confección de la plantilla no dependa únicamente de la voluntad de la entidad, tal y como se ha asegurado en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas de la competición.

Mientras, la estructura del club continúa con su rutina habitual en lo que se refiere a los equipos vinculados a la cantera, con competiciones aún en curso.