El Cáceres busca apresar a su último gigante en el Multiusos

En la constelación de grandes jugadores del conjunto burgalés, la luz desprendida por el pívot serbio es la que más brilla, acumulando los mejores dígitos de su equipo. Con Sandi Marcius tocado en el Cáceres, su actuación hoy puede ser determinante para los intereses visitantes.

Cancha: Multiusos Ciudad de Cáceres Hora: 21.00 Árbitros: Javier Torres Sánchez y Juan Ramón Hurtado Almansa. EL DATO 30-0 En el Cáceres aún escuece el parcial que Burgos endosó de salida a los verdinegros en la vuelta.

El matagigantes oficial del reino -que ha hecho morder el polvo a equipos como el líder Gipuzkoa, Oviedo, Coruña y Melilla- recibe a otra de sus presas favoritas. Y es que la versión que el Cáceres ofrece en el Multiusos suele ser más jugosa cuando son escuadras de la parte alta las que pisan el parqué cacereño, salvo en alguna mala experiencia. Estadísticamente hablando, hoy el espectáculo estaría asegurado con un adversario como Burgos, que intentará apurar a partir de las 21.00 horas sus remotas opciones de luchar por el ascenso directo a la ACB en el último partido casero de los de Ñete Bohigas.

Sin nada en juego en lo que se refiere a los objetivos colectivos del Cáceres, los verdinegros no pasan precisamente por su mejor momento de la temporada. A la baja de Marco se unirá la ausencia de Parejo, que casi con toda probabilidad ya ha dicho adiós a la competición, pues su actuación la próxima semana en Huesca parece difícil debido a unas molestias en su muñeca derecha que no remiten por el momento. Además, Marcius es duda por unas dolencias en un pie y Carlos Toledo, recién recuperado de un proceso febril, no estará al cien por cien de sus posibilidades. Circunstancias que no minan las intenciones del técnico cacereño para dar una última alegría a sus aficionados: «Será un partido especial porque a nadie se le escapa las dificultades por las que hemos pasado. Sin el apoyo de la gente hubiese sido imposible conseguir en casa 11 de las 14 victorias en momentos muy complicados. La afición ha sabido leer las dificultades y eso ha sido fundamental. Ojalá podamos competir y brindar un buen partido».

Goran Huskic Pívot del Burgos Ñete Bohigas «Sin el apoyo de la gente hubiese sido imposible conseguir en casa 11 de las 14 victorias. La afición ha sabido leer las dificultades en los momentos complicados»

Eminentemente por una cuestión de orgullo, en el cuadro cacereño habrá ánimo de revancha deportiva, pues nadie en el vestuario olvida aquel 30-0 de salida que Burgos endosó al Cáceres en la primera vuelta: «Meter el 30-2 y que la gente te aplauda, es jodido. Salimos heridos porque los jugadores tienen su orgullo».

Bohigas reconoce que el haberse quedado sin objetivos es un hándicap para el comportamiento de algunos de los jugadores: «A estas alturas de temporada, hay veces que tu cabeza se va. Unos se ven más cerca y otros más lejos. Eso no pasa si hay un objetivo colectivo. Pero todos quieren acabar lo mejor posible». Y asume que determinadas ausencias pueden resultar claves en el devenir de esta recta final.

Por su parte, Burgos acude a la cita con todos sus efectivos a disposición del técnico Diego Epifanio. A una victoria del líder Gipuzkoa, el objetivo realista de los castellanoleoneses es acabar la liga regular lo más arriba posible para tener ventaja en los cruces, toda vez el equipo vasco podría proclamarse hoy campeón si vence en casa al Leyma Coruña a la misma hora.

Pero, ¿cómo ve el entrenador del Cáceres a su adversario? «Es un serio aspirante a subir. Tiene la plantilla con el juego más dinámico de la liga. Son muy buenos a campo abierto, con bases muy agresivos y una batería de aleros muy diferentes», haciendo especial mención a hombres como Javi Vega: «Es el mejor cuatro de la liga», dice.

Bohigas, que confiesa sentirse a gusto en el club de su ciudad de cara a una posible renovación para la próxima campaña, lanza un último mensaje a sus aficionados para la cita de esta noche: «Espero que la gente esté con los jugadores, que han hecho un esfuerzo tremendo, por encima de sus posibilidades, para no tener problemas».

En el año de su décimo aniversario, y aún sin saber cuántas de las caras volverán a vestir la camiseta verdinegra la próxima campaña, el Cáceres, con su objetivo cumplido, se despedirá hoy de su público hasta el nuevo proyecto.