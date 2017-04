El Cáceres ya tiene encendido el testigo de la reserva

Con las fuerzas muy al límite ha llegado el Cáceres a este final de temporada, como se demostró el pasado domingo en Logroño, donde los extremeños se vieron superados claramente por el Clavijo, sobre todo en el último cuarto. Ya con el testigo del combustible encendido, el mermado conjunto de Ñete Bohigas, en la reserva en cuanto a lo físico, no pudo plantar cara hasta el final a un rival en puestos de descenso y que se jugará la permanencia en estas dos últimas jornadas ligueras.

«Hemos llegado con muy poca gasolina. Con las bajas de Marco, Parejo y Toledo hemos estado muy al límite», explicaba el técnico cacereño en sala de prensa. Y es que, según Bohigas, su grupo de trabajo no solo acusó las bajas en el día del partido, sino también en la semana previa de preparación: «Entrenando se echa de menos a jugadores comprometidos como ellos», dijo refiriéndose a sus tres nacionales ausentes.

Además del desgaste físico de los jugadores que acumulan más minutos durante la campaña, el preparador del Cáceres también se refirió al hándicap de viajar y jugar en el día: «Hemos comenzado con mucha pesadez en las piernas. Se ha notado en exceso». No obstante, reconoció que la necesidad de ganar de Clavijo fue algo decisivo para el desenlace de la cita: «Lo intentamos, pero nuestro nivel de acierto no fue bueno y no encontramos referencias cercanas al aro. A ellos se les notó la necesidad de ganar».

Al conjunto cacereño aún le quedan un par de últimos esfuerzos antes de cerrar una temporada en la que se ha cumplido con creces el objetivo de la salvación. La próxima cita será este viernes (Multiusos, 21.00 horas) ante el Burgos. Una buena oportunidad para que los verdinegros puedan despedirse de sus aficionados con buen sabor de boca ante un equipo que es el tercer clasificado de la tabla y que está a tan solo un triunfo del líder Gipuzkoa. Es decir, una formación donde aún mora la esperanza de un ascenso directo a la máxima categoría. Con esta situación, un triunfo local sería un buen broche para homenajear a una afición que ha vivido en el feudo cacereño 11 de las 14 victorias conseguidas por el equipo en la presente temporada. Y es que, aunque haya competido a buen nivel en algunos de sus desplazamientos, ha sido en el Multiusos y al abrigo de su público donde el Cáceres ha mostrado su mejor versión, salvo con la históriza paliza recibida a manos del Breogán allá por un mes de octubre. Un episodio que ya está más que olvidado en el seno del club.

Con José Antonio Marco en pleno proceso de rehabilitación, y cuya participación está más que descartada, está por ver si Parejo y Carlos Toledo pueden tener una evolución lo suficientemente favorable durante la semana de trabajo como para que tengan opciones de actuar en el choque del viernes, en el que el Cáceres no se juega nada pero que se presenta con tintes decisivos para la parte alta de la tabla.