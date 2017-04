El Cáceres cae ante la mayor necesidad

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad acusó el cansancio, así como la falta de hombres importantes como Parejo, Marco o Toledo, y cedió una derrota intrascendente ante un Calzados Robusta muy necesitado, que se aferra a la permanencia una jornada más, tras la derrota del Magia Huesca en Burgos. Los de Ñete Bohigas llegaban al partido con la relajación que da el saber que seguirán una temporada más en la LEB Oro.

80 CLAVIJO

56 CÁCERES Clavijo: Pressley (16), Bonifant (6), Andre Norris (11), Alberto Martín (8), Kupsas (6), -quinteto inicial-, Birgander (4), Quique Garrido (9), Carles Bravo (2), Tunde (2), Galarreta (16). Cáceres Patrimonio de la Humanidad: Sergio Pérez (2), Corrales (7), Rakocevic (19), Kavas (5), Marcius (11), -quinteto inicial-, Riauka (7), Fuller (3), Alberto Cano, Vieux Kasse. Parciales: 22-14, 15- 15 (37-29), descanso, 20-14 (57-43), 23-13 (80-56). Árbitros: José Vázquez García y Juan Gabriel Carpallo Miguélez. Sin eliminados. Incidencias: 200 espectadores en el Palacio de los Deportes de La Rioja.

Un intercambio de canastas en ambos aros sirvió de precalentamiento para que el conjunto cacereño, de la mano del exjugador del Clavijo Nikola Rakocevic, abriera el marcador, merced a un 0-5 de parcial (5-9, a falta de siete minutos para el final del primer cuarto). Sin embargo, los de Logroño no tardaron en reaccionar. Apelaron a la sensatez y supieron aprovechar el cansancio rival para no solo recortar la diferencia sino ponerse por delante. Ni el tiempo muerto solicitado por Ñete Bohigas lograba meter a los suyos en el encuentro. Las canastas se decantaban del lado local, con un activo Quique Garrido para dejar al Calzados Robusta ocho arriba al término del primer cuarto (22-14).

El Clavijo amplió la renta a diez puntos nada más comenzar el segundo acto. Las defensas, en estos primeros compases, se imponían a los ataques. Ambos conjuntos evidenciaban sus carencias tanto en el juego interior como en el lanzamiento exterior. El Cáceres, por falta de presión; el Calzados Robusta, por la ansiedad y la urgencia. La balanza se decantaba para los riojanos, que se pusieron mediado el segundo tiempo catorce arriba (32-18), que obligaba nuevamente a Bohigas a parar el partido, tras un 6-0 de parcial. El técnico del equipo cacereño alentó a los suyos para trabajar conceptos y no relajarse. Y así lo entendieron los jugadores, que parecieron despertar de su letargo, tras lograr el bloque logroñés su máxima diferencia hasta ese momento (35-20, a falta de 3.44 para el descanso), mostrándose más contundentes en defensa y ataque y, sobre todo, imprimiendo un ritmo más rápido. Kavas y Fuller se convirtieron en los materializadores del ataque. En apenas un minuto, ocho abajo (35-27, a falta de dos minutos para el descanso). Al descanso 37-29.

Ñete Bohigas Técnico del Cáceres «Hemos llegado al partido con muy poca gasolina. Sin Parejo, Marco ni Toledo vamos al límite»

Enchufados

Salió más enchufado el conjunto extremeño tras el paso por vestuarios. Corrales y Marcius, desde la línea de tiros libres, recortaron la ventaja riojana. Sin embargo, poco a poco fue metiéndose en el partido el Clavijo. Pese a que Rakocevic y Riauka lo intentaron mediado el tercer cuarto (45-38), la reacción del bloque local fue más contundente. Desde la línea de 6,75, Pressley -tras haber pasado por el quirófano para operarse de su fractura de nariz y que jugó todo el encuentro con una aparatosa máscara- volvía a poner a los riojanos diez arriba (48-38, a falta de cuatro minutos para el final del tercer cuarto). Pressley abrió la veda y dos triples consecutivos de Galarreta sirvieron para envalentonar a un Clavijo que necesitaba la victoria. Pese a que Corrales, también desde la línea de 6,75 respondió a los locales, otro triple de Alberto Martín dejaba al Calzados Robusta catorce arriba a falta del último cuarto (57-43).

Ese mismo ímpetu con el que terminó el tercer parcial el equipo dirigido por Antonio Pérez Cainzos tuvo su continuidad en el último cuarto. El Clavijo salió con una velocidad más ante un Cáceres menos intenso, que iba acusando a medida que pasaban los minutos el cansancio y la falta de rotación, así como sus errores en el lanzamiento (un paupérrimo 35% en tiros de dos; y un testimonial 25% en triples). El Calzados Robusta, por su parte, se mostraba más acertado de cara al tiro y en apenas cuatro minutos lograba en el electrónico la máxima diferencia (71-45). Pese a que los de Ñete Bohigas no arrojaron la toalla, la losa era demasiado pesada para poder levantarla. Los jugadores acusaron el cansancio en sus piernas y dejaron de correr, sabedores de que el triunfo se iba a quedar en Logroño. Solo Rakocevic parecía librar una batalla individual contra su ex equipo. Pero no fue suficiente (80-56).