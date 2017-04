El Cáceres se viste de juez en Logroño

Ya con los deberes hechos y sin objetivos deportivos en el frente, la máxima del Cáceres en estas tres últimas jornadas es la de competir hasta el final para acabar la temporada con una imagen lo más digna posible. Y máxime teniendo en cuenta que los rivales a los que se enfrentará se están jugando cosas por arriba o por abajo.

CLAVIJO-CÁCERES EL RIVAL Cancha: Palacio de los Deportes de La Rioja. Hora: 18.30 Árbitros: Vázquez García y Carpallo Miguélez. Entrenador: Antonio Pérez Jugador Puesto Altura País 5.John Bonifant A-P 20 USA 7.Edward Olomuyiwa P 205 SLE 8.Carles Bravo E 193 ESP 9.Lazar Norris A 201 USA 11.Ruiz de Galarreta A 191 ESP 23.Enric Garrido B 178 ESP 25.Alberto Martín B 180 ESP 31.Adrián Laso P 205 ESP 33.Mindaugas Kupsas P 216 LTU 35.Stefan Birgander P 209 SWE 55.Alexander Pressley E 193 ITA

El equipo dirigido por Ñete Bohigas se medirá esta tarde en el logroñés Palacio de los Deportes de La Rioja (18.30 horas) al Clavijo, un club situado en puestos de descenso a Leb Plata pero a tan solo una victoria de los puestos de salvación. Los extremeños afrontarán la cita sin Luis Parejo, todavía recuperándose de las secuelas físicas padecidas tras su caída en la cancha del Barça B, así como con la duda de Carlos Toledo, cuya participación se decidirá poco antes del salto inicial.

Todo ante un equipo cuyo potencial individual, por avatares de diferentes asignaturas, no se ha visto plasmado en una buena clasificación, hasta el punto de haber llegado a una situación crítica en esta recta final de liga. Un destino motivado, en gran parte, por la meteórica escalada del Barça B fraguada por sus adquisiciones invernales a golpe de talonario.

Enric Garrido Base Clavijo

A juicio de Ñete Bohigas, la ausencia de Parejo está siendo «decisiva» en las últimas semanas, «no solo en los partidos, sino en el día a día. Y con la duda de Carlos Toledo todo se nos hace más cuesta arriba». No obstante, el preparador verdinegro no duda de que sus hombres estarán a la altura para no desvirtuar la competición: «Tengo una suerte inmensa porque tengo unos jugadores muy honrados. Sabemos que en estas tres jornadas no nos vamos a jugar nada y que los rivales tendrán un plus de motivación, pero queremos ser consecuentes con la trayectoria de toda la temporada. Estoy muy satisfecho con el trabajo que han hecho y no queremos estropearlo al final».

Bohigas muestra cierta sorpresa por ver cómo su rival se encuentra en esta situación: «Es algo que me sorprende porque tiene una gran plantilla. Yo al principio les daba como equipo de playoff, pero no siempre haciendo un buen trabajo se consiguen los objetivos. Aunque estén peleando por evitar el descenso, será un partido muy complicado». Por ello, le da más importancia a lo conseguido por su grupo: «Nuestra situación actual la hubiésemos firmado a principios de temporada, y más sabiendo todas las dificultades por las que hemos pasado».

De la inspiración ofensiva de Enric Garrido dependerán buena parte de las opciones de victoria local hoy en el Palacio de los Deportes.