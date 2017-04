La forzada marcha de Dolores Suárez

Lo que se suponía sería un sueño para Dolores Suárez se ha convertido en una auténtica pesadilla. Tras entrenar al Oliva y ser segunda del desaparecido BBF, la oportunidad de dirigir al ya salvado Batalyaws Extremadura la colocaba en el mapa del baloncesto femenino nacional. Gustosa, ella se subió al desconocido barco del proyecto de este nuevo club involucrándose hasta tal punto que fue cofundadora, directiva e incluso avalista. Nada ha salido como esperaba, los desencuentros con parte de la directiva no han cesado y no continuará en la entidad pacense, una marcha que Suárez denuncia como no voluntaria sino forzada. Y ésta no es la enésima historia de un entrenador/a destituido que se va descontento, ya que ella se siente maltratada por ser parte del propio club. Lo que desea ahora es desvincularse del todo, que no exista deuda alguna que pueda llamar a su puerta dada su condición de avalista, al tiempo que lamenta el «inmerecido trato recibido» de unos compañeros de directiva que, según argumenta, la echaron del órgano de dirección.

Unas discrepancias que no tardaron en aparecer. Desde el minuto uno prácticamente, con la confección del equipo. Algunos directivos querían más jugadoras extranjeras y la técnico sólo una por aquello de la barrera idiomática. Al final, los fichajes foráneos se multiplicaron pese a expresar su opinión contraria. «Cedí en eso y no debí hacerlo. Fue el primer problema serio que encontré. No quisieron escucharme. Varias personas querían dominar el club como si fuera una dictadura y sin hacer caso a nadie». Donde no cedió fue con el problema por motivos laborales de una de sus jugadoras de confianza, a cuya salida se opuso frontalmente. Esa batalla sí la ganó. Una batalla, pero no la guerra. Los malos resultados de un equipo 'rookie' la pusieron en el disparadero, algo inherente a su gremio, pero en este caso más complicado ya que Suárez también gobernaba el club y lo había avalado.

Dolores Suárez denuncia que en febrero la directiva, sin comunicárselo, la echó de la propia directiva, algo que considera una «injusticia» que la ha «quemado» y que no merece. Ahora, lo que quiere es desvincularse por completo del club, que su nombre no figure en ningún documento del mismo y le cancelen su aval porque asegura desconocer las cuentas y no desea encontrarse alguna sorpresa en el futuro. Está pensando ponerlo en manos de un abogado para que todo se haga legalmente y así pasar este mal trago pronto y que la bola de nieve de las malas relaciones no crezca. Tanto entrenadora como Batalyaws coinciden en que el dilema lo generan las desavenencias, no un problema económico ya que plantilla y cuadro técnico están al día de los cobros. «En eso tengo que reconocer que lo han hecho bastante bien», asevera Suárez.

Situación incómoda

El Batalyaws lamenta la incómoda situación pero aclara que su comportamiento fue siempre correcto. «Se la ha respetado al máximo», define José Manuel Mata. El directivo tranquiliza asegurando que el aval podrá cancelarse en unos tres meses, en cuanto se cobre la subvención, y que no puede existir otro papel que la involucre pues no hay aval más garantizado que el que atañe exclusivamente a la subvención. Mata reconoce que sí se dieron esas discrepancias en la directiva y que hubo que tomar una decisión que es potestad de la presidenta según expresan los estatutos. «Ella sumó a varios directivos afines y las discrepancias hacían ingobernable el club. La otra parte dijimos que si ellos se hacían cargo, nosotros nos íbamos sin problemas, pero una de las dos partes tenía que seguir adelante y no se podía seguir así un año más».