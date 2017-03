Al-Qazeres recibe al Gran Canaria en busca de alicientes

No habrá nada en juego hoy sobre el parqué del Serrano Macayo, pero eso no significa que no existan alicientes. Al-Qazeres y el ya descendido Gran Canaria se verán hoy las caras en el pabellón cacereño sin objetivos en el frente pero con las intenciones respectivas de acabar estas tres últimas jornadas con el mayor número de victorias posible.

Con una racha de seis derrotas consecutivas, el Al-Qazeres quiere hacer de los dos partidos que aún tiene que jugar como local una especie de fiesta. Con la permanencia ya asegurada matemáticamente y sin opciones realistas de alcanzar los playoffs por el título, será una buena ocasión para ver cómo las de Jacinto Carbajal se desenvuelven sin la espada de presión, ese concepto que puede sacar lo mejor o lo peor.

Las cacereñas deberán sobreponerse a la marcha de Dacic, no solo en el plano meramente sentimental, sino también en el más puramente formal en cuanto a la práctica del juego: «Numéricamente era la jugadora más en forma últimamente. Es algo que no vamos a tener y el resto de jugadoras tendrá que dar un paso hacia adelante para que su ausencia se note lo menos posible», explicaba ayer el entrenador del Al-Qazeres, Jacinto Carbajal. La contrapartida es que su equipo podrá hacer un juego más dinámico.

Con esta situación, tal y como reconoce el técnico cacereño, la placentina Silvia Romero adquirirá más protagonismo en las labores de rotación. La versátil pívot Miriam Forasté, por su parte, ocupará el lugar de Dacic en la pintura.

Tanto Al-Qazeres como Gran Canaria llegan a la cita de hoy con tan solo dos partidos ganados en esta segunda vuelta del campeonato. En el caso del conjunto local, las extremeñas no vencen desde finales del mes de enero, acumulando hasta la fecha seis derrotas consecutivas, algunas de ellas con finales apretados. En este sentido, la plantilla está concienciada para cortar la mala dinámica en cuanto a resultados y recuperar las sensaciones ofrecidas al abrigo de su público durante gran parte de la liga.

Pese a su descenso, Carbajal no se fía de un equipo que ya logró vencer a las cacereñas en la primera vuelta y que cuenta con un plantel formando eminentemente por jugadoras foráneas, entre las que destaca la pívot maliense Coulibaly.

Respecto a la planificación de la próxima temporada, Carbajal no cree que estos últimos encuentros puedan servir para hacer probaturas en un grupo que ya conoce bien. «Las jugadoras han dado muestras de lo que son, por lo que de cara al próximo año el club ya tiene suficiente información».