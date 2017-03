«Hemos valorado la planificación»

El presidente del Al-Qazeres, Alfonso Sánchez, es un hombre que puede hacer gala de la satisfacción del deber cumplido. En su segundo ejercicio como cabeza visible de la entidad, el mandatario analiza la temporada con perspectiva: «Aunque haya parecido fácil, la permanencia es algo muy difícil de perseguir. Estas tres jornadas nos permiten comenzar a planificar la próxima temporada».

Precisamente pensando en el futuro se ha fraguado la operación amistosa que ha favorecido el traspaso de Dacic al Osmaniye turco: «Nos ha venido bien ese desahogo económico. Tampoco podíamos arriesgarnos a que la salida de una jugadora pudiese cambiar el papel deportivo del equipo, pero ahora el playoff ya no es viable y solo podría darse con una carambola extraña. Hemos valorado más la planificación de la próxima temporada que el hecho de quedar en una u otra posición».

Aunque Sánchez considera que aún es pronto para hablar de nombres propios, abre las puertas de la continuidad a la gente de la casa, pero considera aún precipitado hilar más fino: «Aunque parezca que la temporada ha terminado, todavía quedan algunas semanas y no será solo una decisión del club porque habrá algunas que tengan ofertas de otros sitios que les puedan resultar interesantes».

Otro frente que sigue abierto es el de la sanción que tendrá que asumir Irena Vrancic tras la apertura de un expediente disciplinario: «Era una acción que no se puede permitir. Todavía no se ha fijado una multa, pero dependerá de su comportamiento en este últimos mes».

Mañana ante el Gran Canaria (20.45 horas) no habrá nada en juego sobre el parqué del Serrano Macayo. Mientras el equipo local ya ha hecho sus deberes, las visitantes han suspendido con antelación y ya no tienen opciones matemáticas de salvar la categoría. Algo parecido puede ocurrir cuando en la última jornada sea el CREF Hola el que visite Cáceres, y es que las madrileñas, si no matemáticamente, sí están virtualmente descendidas. «Aunque no haya presión, serán partidos para disfrutar y para celebrar juntos que vamos a seguir en Liga Femenina. También quizás para ver a jugadoras menos habituales que también se merecen el apoyo del público», expresa el presidente.