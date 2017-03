El Cáceres se propone «luchar hasta el final» por los playoffs

Si antes de jugar contra Marín el Cáceres tenía que ganar el 75 por ciento de sus partidos para tener opciones reales de colarse en los plaoyffs, ahora la cifra se ha reducido a un porcentaje de 71,4. Es decir, de la necesidad de alcanzar seis triunfos de ocho se ha pasado a cinco de siete. Números aún difíciles de conseguir pero que en absoluto minan las esperanzas del equipo, donde reina el buen ambiente y la confianza tras la dinámica de los últimos meses.

A sabiendas de la dificultad, pero sin paños calientes, el entrenador Ñete Bohoigas ha asegurado en más de una ocasión que intentará que su equipo luche por esta posibilidad hasta la última jornada. Y una buena oportunidad llegará el domingo en la cancha de Palma, un rival directo. Según reconoce el capitán, Luis Parejo, «el equipo está con muchas ganas de luchar hasta el final por un objetivo de los playoffs que sería un premio merecido. No podemos olvidar todo lo que hemos trabajado durante el año. Si llega, mejor. Si no, no pasa nada».

Mientras, tanto el capitán como sus compañeros continúan con sus visitas solidarias a diferentes centros de la capital. Ayer fueron JC Fuller y Nikola Rakocevic quienes visitaron Aspace dentro de la batería de actividades que el Cáceres y la Obra Social 'la Caixa' están desarrollando con motivo del III Mes de la Inclusión. Ambos compartieron su tiempo con trabajadores y usuarios de esta entidad sin ánimo de lucro de atención a la parálisis cerebral.