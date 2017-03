El 'MisterChip' del Cáceres Basket

Los partidos del Cáceres no acaban con el bocinazo final. Lo saben bien los aficionados que tienen atado en corto al abogado cacereño Felipe Criado (Cáceres, 7 de noviembre de 1972) en las redes sociales. Y es que él es quien, mezcla de pasión, mezcla de costumbre convertida en norma, abre en Twitter su particular quinto cuarto con los avatares numéricos en los que conjuga los diez años de existencia del club. Un ejercicio desinteresado y realizado por mera pasión hacia su equipo: «Es una especie de servicio público», sostiene.

Aunque es hombre de letras puras, Felipe Criado nunca ha hecho ascos a las matemáticas: «Cuando era pequeño mi padre me encargaba que hiciese en las últimas jornadas de la liga de fútbol del Cacereño todas las combinaciones de los resultados y es algo que he seguido cultivando. De hecho, la única matrícula de honor que saqué en COU fue en matemáticas, aunque a mí no me hables de integrales ni de cosas parecidas.», dice sonriente.

Es en la temporada 2012/2013, con Carlos Frade como técnico, cuando versan los orígenes de la popularmente llamada 'Felipedia'. «Me di cuenta de que cuando Antonio Peña anotaba 13 o más puntos el equipo siempre ganaba. Si no era así, perdía. Ahí tuve interés por compilar las estadísticas. Aquel verano tuve que copiar y pegar todas las de temporadas anteriores».

Tras sus primeras pruebas de ensayo y error, este aficionado ha logrado tener un sistema perfectamente esquematizado en una hoja de cálculo. Además, edita manualmente cada semana otro documento donde incluye los próximos registros que están al caer y los que se han satisfecho al término del encuentro. La última gesta ha sido la de Sergio Pérez, posicionándose como el único jugador capaz de acumular 23 encuentros consecutivos anotando al menos un triple. «A todos nos gusta ver que hay un hito. Son cosas de las que nadie se da cuenta, pero para mí es fácil. Por ejemplo, si Parejo hace un robo en Palma se convertirá en el primer jugador en hacer mil o más puntos y cien o más robos». Seguidor del pacense y mediático Alexis Martín-Tamayo, conocido como MisterChip, Criado tampoco ha sido ajeno a algunos desaires. Muy recordado es el 'Stop tweeting me' que le dedicó Ben Mockford al hilo de unos registros de valoraciones negativas. «Son cosas que pasan. Hay que poner las cosas buenas y las malas».