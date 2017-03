Cáceres se prohíbe fallar ante el colista

El entrenador del Cáceres, Ñete Bohigas, no pudo ser más claro ayer: «De nada sirve pensar en Palma -el siguiente rival de los extremeños la próxima semana- si mañana (por hoy) no ganamos a Marín». El equipo verdinegro recibe esta noche a partir de las 21.00 horas a un conjunto que es colista de la categoría pero que en absoluto está descartado en la lucha por una permanencia que tiene a tan solo una victoria.

Un encuentro que el Cáceres estará obligado a ganar si quiere continuar con opciones realistas de alcanzar los playoffs por el ascenso. Y es que, según se reconoce desde el seno de la entidad, a los extremeños les harían falta seis victorias en estas últimas ocho jornadas, teniendo en cuenta que en la actualidad están a dos triunfos de la zona de privilegio marcada por Lleida. No era el de los playoffs el objetivo fijado a principios de temporada, pero en el Cáceres nadie quiere dejar pasar la oportunidad de pelear por conseguir la gesta, aunque resulte harto complicada.

Tras la última derrota frente al Leyma Coruña, la semana de preparación en el Multiusos ha tenido un gusto agridulce. Primero, las buenas nuevas con la reaparición de Alberto Cano, que aunque no está al cien por cien debido a la neumonía recién superada, se ha ido incorporando de forma paulatina a la rutina de trabajo. Por otra parte, el contratiempo para el cuerpo técnico ha llegado en la recta final de la semana a causa de un proceso febril de Nikola Rakocevic. Una situación por la que el montenegrino se ha perdido las últimas sesiones de entrenamiento. No obstante, Ñete Bohigas confía en que el escolta pueda participar finalmente en el partido de hoy si todo va según lo previsto.

A pesar de su condición de colista, en el Cáceres nadie se fía de Marín. Un conjunto, el visitante, que ya logró imponerse al Cáceres en la ida y que cuenta con caras nuevas respecto al partido disputado en tierras gallegas. «Tengo la mente puesta en el encuentro que perdimos allí. Ahora son un equipo más compacto», reconoce el preparador del Cáceres. A su vez, Bohigas también repara en el gran inicio de partido que su rival de hoy hizo la pasada jornada contra Burgos, a pesar de que finalmente acabase cediendo en su propia cancha.

«Tienen a cinco o seis jugadores de muy buen nivel que podrían estar en cualquier equipo de la liga», analiza el técnico verdinegro. No obstante, el principal foco de preocupación para Bohigas está en la predisposición que muestre su propio equipo ante un rival dispuesto a todo para salvar la categoría: «Ellos van a venir a muerte y si no estamos concentrados nos será muy complicado ganar. El miedo que tengo es que no estemos lo suficientemente concentrados porque yo quiero competir hasta el final de liga».

Y a pesar de que el calendario en esta recta final de liga no es, al menos sobre el papel, tan leonino como el del inicio, Bohigas muestra su desconfianza con lo que se avecina: «No creo que por enfrentarnos a estos equipos vaya a ser más fácil. Hay muchos que se están jugando la vida y que no son peores que nosotros», concluye.

El cuadro visitante cuenta con dos amenazas claramente diferenciadas, como es el caso de los estadounidenses Derksen y Cain. Por ambos circula gran parte de las opciones de anotación, hasta el punto de que los dos son de los jugadores más taponados de la competición. El primero de ellos es la principal amenaza exterior. Por su parte, el pívot Cain ya hizo un roto a los cacereños en el partido de ida, cuando firmó 27 puntos.

Se espera un gran ambiente en el Multiusos, pues el Cáceres presentará a todos los equipos vinculados de la cantera. También habrá presencia de colectivos sociales de la ciudad en el marco del III Mes de la Inclusión que el club cacereño está desarrollando en consonancia con la Obra Social 'la Caixa'.