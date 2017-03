El Al-Qazeres no culmina

La décima victoria se le resiste al Al-Qazeres. El equipo de Jacinto Carbajal no encuentra el rumbo que le caracterizó durante gran parte de la temporada y anoche volvió a caer en su pista ante el Universitario de Ferrol (71-74). Un rival que castigó a las extremeñas desde la línea de 6,75 metros en momentos puntuales hasta conseguir un total de 14 triples, siete de ellos ejecutados por la francotiradora Patricia Cabrera, quien gozó de lanzamientos fáciles al no contar con apenas oposición tras los bloqueos. Y todo ello sin que las ferrolanas pudiesen contar por lesión con su figura más desequilibrante, Ana Suárez.

AL-QAZERES - UNI FERROL 71 74 El entrenador del Al-Qazeres se mostró en sala de prensa visiblemente contrariado con los fallos defensivos de su equipo, especialmente en la continuación de los bloqueos para defender los tiros exteriores. Al-Qazeres: Mariona Martín (3), Alston (17), Rosanio (11), Forster (15) y Dacic (16) -cinco inicial- Corrales (4), Forasté (5) y Vrancic (0). Ferrol: Calvo (9), Jefferson (3), Beatriz Sánchez (13), María Pérez (12) y Barbee (14) -cinco inicial- Patricia Cabrera (21) y Kesanen (2). Marcador: 19-19, 35-30 (descanso), 53-53 y 71-74 (final). Árbitros:González Zumajo y Gómez Luque. Eliminaron por faltas personales a Calvo, por las visitantes. Incidencias: 250 espectadores en el Serrano Macayo. Patricia Cabrera alimentó las esperanzas de su equipo desde la línea de tres puntos. Sus siete triples, algunos de ellos en momentos claves, fueron decisivos para los intereses del Ferrol.

Lo cierto es que el Al-Qazeres fue quien guió los designios en la mayor parte del encuentro, aunque sin llegar a apuntillar a su rival cuando tuvo oportunidad, lo que propició que las mujeres de Lino López siempre estuviesen en un partido que se decidió a cara o cruz, llegando al último minuto con empate a 71.

El encuentro comenzó con suma igualdad, limpieza y dinamismo en el juego, con los árbitros dejando jugar. Como prueba, en los primeros seis minutos tan solo se había cometido una falta personal. Tras unos primeros intercambios de aciertos y errores por parte de ambas escuadras, el Al-Qazeres comenzó a cerrar mejor su rebote defensivo pasa comenzar a coger cierta renta, con un 17-11 a poco menos de dos minutos y medio para llegar al final del primer cuarto. Un acto de tanteo que se cerraría con el empate a 19 gracias a un último arreón del conjunto visitante.

La superioridad del Al-Qazeres en el rebote ofensivo, alguna buena defensa bajo presión y la aparición de Alston propició que el equipo extremeño volviese a tomar ventaja en unos minutos de cierta lucidez en todas las facetas del juego, llegando a los cinco minutos del segundo cuarto con un favorable 30-21 en el electrónico del Serrano Macayo. Esto obligó al técnico Lino López a pedir tiempo muerto. La charla técnica surtió el efecto deseado, pues la ferrolanas consiguieron hilar varios buenos ataques consecutivos, recortando distancias hasta el 30-28 a dos minutos para el descanso. No obstante, el equipo local logró mantener parte de su renta para irse al descanso mandando por cinco puntos (35-30).

El juego se hizo frenético al principio del tercer cuarto, con ambos conjuntos moviéndose por rachas. Sin embargo fue el equipo gallego el que con el paso de los minutos fue adquiriendo mejores sensaciones sobre el parqué, hasta tal punto de que un nuevo triple de Patricia Cabrera puso las tablas a 53 puntos en los últimos instantes del cuarto, con todo por decidir para el acto final.

La remontada visitante no cesó y las de Lino López se pusieron por delante, trasladando así la presión al equipo de Jacinto Carbajal. Fue entonces cuando aparecieron en escena Alston, Rosanio y Dacic, haciendo labor de contención en el tira y afloja y devolviendo a las cacereñas una ventaja ilusionante (66-60) a falta de algo menos de cinco minutos para el final del partido. Para más mayor dificultad ferrolana, Calvo cometería su quinta falta personal en el cuadro visitante tan solo unos instantes después.

Pero precisamente cuando mejores sensaciones tenía el Al-Qazeres, Ferrol volvió a alimentarse desde la línea de tres puntos hasta conseguir darle la vuelta la marcador (69-71) a falta de menos de tres minutos.

Con empate a 71 se entró en el último minuto y a Sánchez, por parte visitante, no le tembló la mano para anotar desde media distancia, poniendo por delante a Ferrol (71-73) con tan solo 30 segundos por jugarse. En el siguiente ataque Alston se atascó en su penetración, perdiendo la bola en favor de las visitantes. Sánchez, decisiva al final, anotó un tiro libre y dio la posibilidad de que el Al-Qazeres pudiese haber empatado el encuentro, pero unos pasos de Rosanio condenaron a las cacereñas. No obstante, y tras un ataque errado por Ferrol, la italoestadounidense tuvo en sus manos posteriormente la canasta del empate, aunque su triple no entró. Al final, 71-74 y un Al-Qazeres que se complica su acceso a los playoffs. El sábado, más baloncesto de alto nivel, esta vez frente al todopoderoso Perfumerías Avenida.