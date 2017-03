Al-Qazeres, a por sus viejos fueros

Apenas sin tiempo para digerir la derrota en la prórroga de este pasado domingo en Zaragoza ante el Stadium Casablanca, la exigencia del calendario en Liga Femenina hace que el Al-Qazeres tenga que asumir hoy (Serrano Macayo, 20.30 horas) otra cita de alto nivel, esta vez frente el Ferrol. La de este miércoles será la primera de las dos jornadas que el conjunto cacereño jugará esta misma semana al abrigo de sus fieles, pues las de Jacinto Carbajal recibirán este sábado al Perfumerías Avenida de Salamanca, el intratable líder de la categoría.

«Hemos tenido poco tiempo para preparar. El lunes pudimos hacer algo por la tarde y el martes por la mañana hicimos el entrenamiento para intentar ajustar algún detalle importante con la intención de mostrarnos fuertes desde el principio y ofrecer la mejor cara posible ante Ferrol», aseguraba ayer Jacinto Carbajal.

Con todas sus jugadoras disponibles para afrontar el partido de hoy, el técnico se muestra esperanzado con que su equipo pueda retomar la senda victoriosa, la misma que no conoce desde la penúltima jornada previa a la disputa de la Copa de la Reina . O, lo que es lo mismo, tres jornadas consecutivas sin ganar que han desembocado en que las cacereñas hayan abandonado los puestos nobles de la tabla y que dan derecho a jugar los playoffs.

Las cacereñas, décimas, están a tan solo un triunfo del sexto, un Ferrol que ya perdió en la ida

Precisamente el partido de hoy será un duelo clave para las aspiraciones de las extremeñas, pues el equipo coruñés aventaja en una sola victoria al Al-Qazeres, con el condicionante de que las hoy locales ya consiguieron vencer a domicilio en la primera vuelta (48-62).

En la escuadra visitante no podrá participar por lesión su 'alma máter', como es Ana Suárez. No obstante, y pesar de esta importante ausencia, Jacinto Carbajal no se fía ni un ápice de un adversario que esta pasada jornada ya puso contra las cuerdas a un rival de peso como Perfumerías Avenida: «Ellas siguen siendo muy competitivas», sentencia.

Y es que en el equipo ferrolano existen bazas de suficiente peso específico, como es el caso de Barbee, la versátil alero estadounidense, que está cuajando una notable actuación individual, siendo la mujer que mejores números ostenta en el cuadro dirigido por el técnico Lino López.

Por su parte, y una vez finalizado el mercado invernal de fichajes, el Al-Qazeres acabará la temporada, tal y como se esperaba, con el mismo plantel que el actual, una vez tomada la decisión de no cubrir la baja por lesión de la base Carla Nascimento, al no haber convencido ninguna jugadora en la relación calidad/exigencias. Todo para intentar que el equipo cacereño regrese por sus viejos fueros, aquellos que han permitido que las de Jacinto Carbajal hayan sido durante buena parte de la campaña uno de los equipos revelación del campeonato.

Así, la intención no es otra que la de intentar mostrar esta noche la mejor cara para continuar en la lucha por acceder a los playoffs por el título. El Al-Qazeres ocupa la décima posición, pero tan solo está a una victoria del sexto, un Ferrol que hasta hoy ocupa el último billete para jugar la fase final.