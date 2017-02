El Cáceres brilla en la penumbra

Otra noche mágica e imprevisible en el 'Multisueños'. El Cáceres logró deshacerse ayer del Melilla (104-99) en un ejercicio de fe en sí mismo. Y es que los de Ñete Bohigas tuvieron que nadar contracorriente en varias fases del partido, incluida en una prórroga en la que los norteafricanos comenzaron golpeando primero. Y todo después de que un parón del partido de un cuarto de hora debido a un fallo eléctrico cortase el buen momento de los de Alejandro Alcoba, para beneficio del Cáceres.

CÁCERES - MELILLA 104 99 Tanto en la primera como en la segunda mitad, el partido sufrió parones por fallos en la iluminación artificial del Multiusos. El encuentro estuvo suspendido dos minutos en la primera parte y un cuarto de hora en la segunda. Cáceres: Corrales (8), Rakocevic (11), Carlos Toledo (4), Sergio Pérez (14) y Marcius (29) -cinco inicial- Fuller (20), Parejo (8), Kavas (8) y Riauka (2). Melilla: Pedro Rivero (21), Suka (21), Manzano (16), Eloy Almazán (6) y Fall (0) -cinco inicial- Sanz (9), Pablo Almazán (4), Arteaga (14), Gatell (6), Ott (2) y Van Wijk (0). Marcador: 20-26, 40-46 (descanso), 60-62, 89-89 (final) y 104-99 (prórroga). Árbitros: Pagan Baro y Hurtado Almansa. Eliminaron por faltas personales a Marcius, del Cáceres, y a Van Wijk, del Melilla. Incidencias: Algo menos de 1.000 espectadores en el Multiusos, con fallos en el sistema de iluminación. Marcius. El pívot croata del Cáceres fue quien tiró del carro extremeño en el último cuarto, haciéndose fuerte en la pintura. Su actuación ayer fue decisiva, sobre todo en la recta final. Firmó 29 puntos y 34 de valoración.

Una escuadra, la verdinegra, que consiguió su duodécima victoria de la temporada y que a la vez cortó la racha de cinco triunfos consecutivos que acumulaba el equipo melillense.

El Melilla salió al parqué con una seria actitud y a las primeras de cambio ya comenzó a provocar pérdidas de balón en el Cáceres. En ataque, los de Alejandro Alcoba aprovechaban también los fallos puntuales en los marcajes de los extremeños para situarse con un favorable 5-13 a los cinco minutos tras un triple de un activo Marcos Suka.

Tras el pertinente tiempo muerto solicitado por Ñete Bohigas, y sobre todo con la entrada de Rakocevic, que no había jugado de inicio, el Cáceres se entonó en el aspecto ofensivo para llegar a colocarse a uno (14-15). A pesar de ello, el equipo norteafricano no se descompuso y logró llegar al final del primer cuarto con renta favorable (20-26) merced a un triple de Jorge Sanz, el director de juego en la rotación.

Ya en el segundo acto, con Fuller y Parejo salvando la subida de balón del equipo cacereño, las cosas no arrancaron mucho mejor de inicio. No obstante, dos buenas acciones consecutivas de Kavas, un triple y una recuperación del esloveno que acabó ejecutando en la canasta melillense Sergio Pérez, llevaron el 29-30 al electrónico a falta de poco menos de siete minutos para el descanso. La reacción no quedó ahí, pues posteriormente el Cáceres continuó su escalada para voltear el marcador (35-31). Tras convivir con pequeñas rentas, el equipo local volvió a verse superado por un Melilla que en los minutos finales del cuarto tiró de sus hombres con galones. En este caso, los visitantes conseguían llegar al descanso con un favorable 40-46, anotando nuevamente sobre la bocina, en este caso Héctor Manzano.

Dos triples de Melilla a cargo de Manzano y Suka nada más salir de vestuarios propiciaron la primera ventaja visitante de cierta envergadura (40-52). Poco después llegaría un parón de un cuarto de hora propiciado por los fallos en la iluminación artificial del Multiusos cuando el electrónico rezaba un 42-54 a falta de siete minutos y medio. La obligada pausa le sentó de perlas al Cáceres, que consiguió, sobre todo en los últimos compases del cuarto, arrancar una muy buena racha para fijar el electrónico en el 60-62 gracias en última instancia al triple de Fuller sobre la bocina.

Con todo por decidir, Bohigas apostó en el último cuarto por mantener a Corrales y a Fuller en cancha. A través de una gran penetración, el escolta estadounidense, que comenzaba a asumir las riendas, ponía las tablas a 64 puntos a falta de poco más de ocho minutos para el final. En un tira y afloja vibrante, luego Luis Parejo también instauró el empate a través de un triple con tiro adicional (72-72) a falta de seis minutos y cuarenta segundos.

El Cáceres fijaba en estos compases su juego en penetraciones y balones a la pintura para un Marcius imperial y superlativo, cuyo nombre era coreado por la grada. Pero fue Rakocevic quien con dos tiros libres puso por delante al equipo cacereño (80-78) a falta de tres minutos y 28 segundos.

En el pabellón, mientras, llegaba otro fallo de iluminación similar al que había propiciado el anterior parón, pero el juego esta vez sí continuó. El posterior intercambio de canastas, con Marcius imparable por parte cacereña, fue roto por Pedro Rivero desde la línea de los 6,75 metros (84-85) cuando restaban menos de dos minutos para el final. Tras desaprovechar ataques importantes, el Cáceres se vio abocado a remar contracorriente. Melilla, sin embargo, no apuntilló al Cáceres desde la línea de tiros libres y el cuadro local logró empatar a 89 a falta de cuatro segundos gracias a dos tiros libres de Fuller. Luego Melilla no acertó en su ataque y el partido fue a la prórroga.

Ya en el tiempo extra, Melilla fue quien golpeó primero, poniendo tierra de por medio con cinco puntos de diferencia (93-98) en los dos primeros minutos y medio. Pero, por enésima ocasión, el Cáceres resurgió y logró dar la vuelta al marcador en un arranque de fe, llegando con 102-99 a los últimos 39 segundos y con Fuller entonado no solo en ataque, sino también incluso taponando algún lanzamiento exterior. Al final, 104-99 para el Cáceres y delirio generalizado.