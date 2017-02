El Cáceres regresa ante su público un mes después

Ocho victorias en sus últimos diez partidos y una inercia de cinco triunfos consecutivos, que le han situado en el quinto puesto de la tabla y a tan solo dos partidos del liderato. Este es el cartel que presenta Melilla, el rival que esta noche a partir de las 21.00 horas visitará al Cáceres en un Multiusos que lleva más de un mes sin ver a los de Ñete Bohigas en competición.

Sin duda, el conjunto norteafricano es en la actualidad la escuadra más en forma de la categoría. Un equipo que, a pesar del irregular inicio de campeonato, comienza a mostrar por fin unas hechuras acordes al potencial de su plantilla.

El Cáceres, duodécimo en la tabla y a dos partidos de la zona de playoffs por el ascenso, no ha podido preparar esta cita de campanillas todo lo bien que le hubiese gustado al cuerpo técnico. Y es que el inicio de la semana en el plantel verdinegro estuvo marcado por los problemas físicos de algunos de los jugadores, como es el caso de Carlos Toledo, Sergio Pérez o Riauka, además del único base puro del equipo, Guillermo Corrales, quien ha padecido una contractura. No obstante, todos ellos podrán estar disponibles para el partido de hoy. «Ha habido días en los que hemos tenido pocos jugadores, pero los juniors nos han ayudado para que pudiésemos jugar situaciones de cinco contra cinco durante la semana», explica el entrenador del Cáceres.

Sobre el rival de hoy, Bohigas alaba la mejora defensiva evidenciada por el equipo de Alejandro Alcoba en los últimos meses: «Han subido muchos enteros en defensa, convirtiéndose en un equipo muy agresivo en la presión y en las líneas de pase. Ese paso hacia adelante en defensa ha hecho que jugadores que en teoría estaban en un segundo plano cojan más protagonismo. Es una plantilla muy competitiva y difícil de batir en estos momentos. No me extrañaría que acabasen la liga entre los dos o los tres primeros». Cabe destacar que los visitantes se desplazan a tierras cacereñas sin ninguna baja en sus filas y abanderados por hombres como Pedro Rivero en la dirección y el siempre eficaz Óliver Arteaga en la pintura, entre otros valores seguros.

Por su parte, el Cáceres luchará por recuperar las buenas sensaciones arrojadas hasta el partido de San Sebastián: «No nos dieron un baño, pero sí una ducha. No jugamos a buen nivel y tendremos que recuperarlo para poder competir frente al Melilla. Estamos en una situación en la que no queremos estar los últimos partidos sin tener nada que decir en la liga. Por intensidad y ganas no va a ser», expresa.

El que volverá a asumir protagonismo en la posición de base para dar descansos puntuales a Guillermo Corrales será JC Fuller. El escolta norteamericano, siempre apoyado en pista por Luis Parejo para superar entre ambos la presión rival cuando hay que subir el balón, está salvando con éxito este nuevo rol impuesto por las necesidades: «Cuando el partido es más táctico, cuesta más, ya que ahí nuestra referencia era José Antonio Marco. Nos hemos adaptado bien para que su baja no se note en exceso. En cierto modo, nos hemos reinventado», añade el técnico verdinegro.

El partido de hoy será también buen momento para que los aficionados puedan conocer de primera mano la evolución de Andraz Kavas, quien el pasado viernes anotó sus primeros 12 puntos tras no haber visto aro en sus tres encuentros anteriores.

La entidad verdinegra ha decidido instaurar contra Melilla el Día del Club. Por este motivo, los abonados al uso que no tengan la opción 'total' tendrán que pasar por caja; siete euros los adultos y cuatro el reducido. Para no abonados, los precios serán de 15 euros para adultos, 10 el reducido y tres el infantil.