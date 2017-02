Primera gran alegría del Mideba

badajoz. El final del apretado choque del Mideba Extremadura ante el Getafe (63-61), con la consecución de la clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey, fue un cúmulo de emociones para el equipo pacense de BSR. En una temporada en la que las cosas no están saliendo acordes a la historia de este club, ser parte de la competición copera puede catalogarse como la primera gran alegría en el vestuario extremeño. En esos instantes finales del sábado en el pabellón Nuria Cabanillas, el técnico Jorge Borba reflejaba la felicidad que supone el pasaporte al torneo del 'Ko' por las horas bajas que vive su equipo.

«Es verdad que me emocioné un poco. Lo he pasado muy mal en estos meses porque no estamos acostumbrados a perder tantos partidos. Estaba muy agobiado. Es por la presión de ganar. Por suerte al final llegó la victoria, que era muy deseada», recuerda el joven preparador. Y es que las victorias sufridas son las más celebradas. Ante el Getafe -que finalmente también se clasificó por los marcadores de la jornada- el Mideba encarriló muy pronto el electrónico, escapándose desde el primer cuarto y confirmando la superioridad en el segundo, pero en el último los madrileños se pusieron un punto arriba en esos agónicos segundos. El mexicano José Salvador hizo honor a su apellido y los midebistas supieron aguantar el desenlace en el que sería el gran partido de Pedro Bártolo, con 18 puntos. «Tuvimos el dominio todo el partido, pero ellos se pusieron uno por delante a falta de poco más de 50 segundos con varios triples y fue un gran susto, pero al final pedí tiempo, hicimos una buena defensa y mantuvimos el marcador».

Para un club como el Mideba, no ser parte del elenco de la Copa del Rey sería un varapalo de grandes dimensiones. El sábado, pese al arreón final del Getafe, los pacenses se pudieron clasificar y salvar los muebles. Haga lo que haga el Mideba en Oviedo el 25 y 26 de febrero, lo importante era estar allí. A falta de lo que dicte el sorteo, al cuadro extremeño le tocará uno de los cuatro grandes de España: Ilunion, AMIAB Albacete, Amfiv y Fundación Grupo Norte, por lo que sus opciones se reducen, pero viajar a Oviedo era casi obligado. «Lo importante era estar entre los ocho mejores de España. Es verdad que será difícil porque nos toca un cabeza de serie, pero a un partido cualquier cosa puede pasar», comenta Borba, que ya puede contar para los partidos con los fichajes argentinos Joel Gabas y Gustavo Villafañe. Estaban entrenando pero por cuestiones de reglamentación no podían participar en los encuentros. También tiene a disposición a Eusebio, otro refuerzo invernal junto a Piñero. «Se nota en los entrenamientos, ya podemos hacerlos con una plantilla más completa y podemos trabajar mejor. Espero que las cosas cambien en la segunda vuelta. Yo creo que sí», argumenta. Todavía hay tiempo para que este grande del baloncesto en silla de ruedas nacional enderece el rumbo.