Cáceres puede soñar con los playoffs

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad se sobrepuso a un muy mal primer cuarto para imponerse en los tres restantes gracias a un espectacular Parejo y llevarse un emocionante encuentro ante un Tau Castelló que plantó batalla hasta el mismo final. Así, los cacereños siguen soñando con los playoffs de ascenso.

82 TAU CASTELLÓ

86 CÁCERES TAU Castelló: Cabot (14), Durán (16), Arévalo (7), Nguirane (3), Cooper (3) además Febles (10), Faner (8), Ucles (3), Flores, Busma, Alexander James (18). Cáceres: Anagnostou (15), Corrales (6), Rakocevic (4), Zamora (15), Marcius (14) Fuller (12), Parejo (20), Kavas, Riauka. Parciales: 28-18; 10-15; 21-29; 23-24. Árbitro: Carlos Javier García León y Daniel Pazos Pazos. Incidencias: Pabellón Municipal Ciutat Castelló. 2.800 espectadores

Desde el inicio del partido algo parecía no cuadrar en el conjunto de Ñete Bohígas. Los nervios se hicieron más que presentes en los jugadores. De salida ya perdieron hasta el saque inicial por adelantarse en el salto, lo que aprovechó perfectamente la escuadra castellonense para estrenar el marcador con triple de Cadot. El conjunto azulejero pareció tomar buena medida de los errores cacereños y poco a poco fue metiéndose en el partido con escasos errores y con mucho acierto en sus lanzamientos, tanto por dentro como desde línea exterior. Por su parte, el Cáceres se mostraba cada vez más nervioso con falta de concentración y sobre todo muy acelerado, lo que parecía que a ellos mismos les cegara, provocando una y otra vez errores en defensa y en ataque, lo que provocó que a falta de 3:42 el conjunto castellonense lograra una ventaja de 18-10.

El primer cuarto acabó con una desventaja de los visitantes de diez puntos, y aún gracias que Martins logró maquillar el resultado con sus seis puntos. El segundo cuarto comenzó con un impasse significativo ya que hasta a falta de 8:33 ninguno de los dos conjuntos fue capaz de anotar una canasta. Fuler fue quien lo logró con un tiro de dos para inaugurar las hostilidades en este segundo parcial. Parecía que podía remontar el vuelo el conjunto de Bohigas. Parecía más acertado y centrado. Se iban acercando en el marcador. A falta de 6:41, el parcial del segundo cuarto era de de 1-4 para los visitantes, pobre marcador comparado con el primer cuarto.

Ñete Bohigas Técnico del Cáceres «Me siento satisfecho porque ha sido una de nuestras mejores actuaciones fuera» «Parejo ha tenido un tercer cuarto extraordinario para meternos en el partido y a partir de ahí lo hemos controlado, aunque creo que al final ha sido a cara o cruz»

A falta de 5:02, Rakocevic logró poner el marcador 29-28. Parecía que las cosas estaban cambiando a mejor para los visitantes y que la remontada era solo cuestión de tiempo. Pero fue un simple espejismo. Otra vez la celeridad y los nervios y la falta de acierto provocaron que de nuevo el Tau fuera alejándose en el marcador. A falta de 2:04, Arévalo puso el marcador 36-28. Los cacereños no lograban encestar casi ningún lanzamiento. El Tau fue aprovechando la situación para acabar el segundo cuarto con una cómoda ventaja de 38-33, con un último triple de Sergio Pérez, que logró de nuevo ponerle un poco de maquillaje a lo que en un principio empezaba a pintar una derrota dolorosa.

Tras el descanso Bohigas tenía que reaccionar de alguna forma porque el partido se le escapaba. Con su máximo anotador todavía renqueante del tobillo, algo tenía que realizar para poder darle de alguna forma la vuelta al partido. Y fue Luis Parejo el que se iba a poner el brazalete para sacar a los suyos adelante. Si durante la primera parte los locales lograron contenerlo sin que anotara un punto, algo debió de pasar por la cabeza del jugador cacereño que empezó a anotar un triple tras otro. Tres triples seguidos con su firma hicieron que a falta de 7:15 para finalizar el primer cuarto el marcador diera la vuelta y por primera vez los extremeños pudieran ir por delante del partido.

Poco a poco los nervios, los fallos y la celeridad que les estaban condenando en los primeros compases del partido, abandonaron a los cacereños para invadir a su rival. A falta de 2:24, tres tiros libres de Parejo lograron poner una ventaja máxima para los visitantes con el 47-55 en el electrónico, para acabar finalmente el tercer cuarto 59-62.

Cuarto decisivo

El Tau Castelló no dio su brazo a torcer. Al iniciar el último cuarto poco a poco volvió a meterse en el partido. Un fallo de Toledo abajo al aro, hizo que a falta de 7:56, Sergio Rodríguez se la jugara con un triple y lograra darle la vuelta al marcador otra vez a favor de los locales, 67-66. Los de Toni Ten parecía que podían empezar de nuevo a remontar el vuelo pero los cacereños ya no estaban dispuestos a dar su brazo a torcer. La alternancia de la igualada en el marcador empezaban a hacerse presentes. Ninguno de los dos contendientes quería acabar derrotado. El hachazo final, a falta de 1:17, con empate a 79 en el marcador Anagnostou logró anotar un tanto que puso por delante a los cacereños y fue uno de los golpes de gracia para llevarse la victoria. En la jugada siguiente a falta de un solo minuto, Sergio Rodríguez se la jugó con un tiro exterior que marró, lo que provocó que Marcius provocara una personal y que no fallara los dos libres. Con todo a favor la presión hizo que los errores más tontos que los locales no habían cometido en los primeros compases del partido surgieran ahora, lo que provocó que los de Bohigas lograran una merecida victoria por 82-86.