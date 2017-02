El Cáceres eleva su mirada

Llámese destino o simplemente casualidad. Sea o no fruto de esta última, lo que parece claro es que hay un encuentro en Leb Oro que no es bien recibido. Al menos, anecdóticamente hablando. Sí. No es otro. Se trata del TAU-Cáceres (Ciudad de Castellón, 20.30 horas).

Si en la primera vuelta ambos conjuntos ya se vieron obligados a variar la fecha de su enfrentamiento e incluso a invertir el orden de sus visitas debido al accidente de tráfico de los castellonenses cuando regresaban de Burgos, ahora los avatares extradeportivos vuelven a hacer de las suyas. Los vientos casi huracanados que han asolado el este peninsular durante los últimos días han generado problemas en un sector de la cubierta del pabellón Ciudad de Castellón. Por ello, el club castellonense tiene como plan alternativo disputar el encuentro de hoy en Villarreal, a apenas 14 kilómetros de la capital. Una decisión final que se tomará a lo largo de hoy viernes, una vez se estime el riego definitivo de lluvia y la probabilidad de que la cancha pueda o no presentar las condiciones óptimas.

Al margen del cambio o no de escenario, la plantilla del Cáceres partió ayer jueves hacia tierras valencianas con la idea de sumar su segunda victoria consecutiva lejos de tierras cacereñas. Y es que el triunfo obtenido en El Prat de Llogrebat la pasada semana ha dado alas al equipo entrenado por Ñete Bohigas. En la expedición dirigida por el técnico cacereño partió ayer Nikola Rajocevic, a pesar de padecer un esguince que no asegura su presencia en el duelo de esta noche.

El entrenador del Cáceres ya ha asegurado durante la semana que el tipo de juego del Tau Castellón no beneficia a su equipo. A pesar de que su rival cuenta con una victoria menos, Bohigas se muestra receloso de su adversario. Y no las tiene todas consigo: «Castellón tiene una plantilla muy completa, con dos jugadores por puesto y de muy buen nivel». Por si fuese poco, es probable que el conjunto local pueda contar con su timonero de cabecera, Borja Arévalo, quien previsiblemente podrá reaparecer hoy tras superar una lesión que le ha tenido apartado de las canchas durante las últimas semanas. Un condicionante de interés, teniendo en cuenta que Guillermo Corrales es el único base puro en la escuadra extremeña. Así, Parejo y Fuller ya velan armas para asumir minutos puntuales en la misma posición, tal y como ya ocurriese la pasada semana en tierras catalanas.

Una vez logrado, al menos de forma virtual, el objetivo de la salvación, el Cáceres intenta quemar sus últimos cartuchos para aspirar a un objetivo que a principios de temporada era poco menos que una quimera, como era el hecho de aspirar a puestos de playoff. Sin presiones añadidas, en el Cáceres no esconden su entusiasmo: «Ahora hay que mirar hacia arriba», coinciden en el seno de la entidad. Hoy será una buena oportunidad para dar el do de pecho.