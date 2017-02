Luis Parejo se multiplica dentro y fuera de la cancha

«Había mucha gente que llegó a dudar de nosotros, pero si este equipo se caracteriza por algo es por su garra y su compromiso». Y precisamente de compromiso sí que puede presumir el dueño de estas palabras. En su cuarta temporada consecutiva en el Cáceres, Luis Parejo celebra el actual momento por el que pasa su equipo. Y es que los verdinegros podrán permitirse, como mínimo, gozar de un final de temporada sin excesivos niveles de presión.

«Supimos recomponernos bien del mal inicio y llegamos a jugar un muy buen baloncesto, como se ha visto ahora, compitiendo en canchas como la de Palencia o Breogán. Ahora tenemos este pequeño premio», reconoce.

En la faceta personal, Parejo confiesa que esta temporada ha tenido un papel más importante fuera de la pista, con la misión de introducir a los nuevos jugadores. «En ese sentido he tenido más responsabilidad. Había gente que no conocía el baloncesto español». ¿Y en cuanto al juego? «Como siempre. Me siento muy cómodo, al igual que todas las temporadas que llevo aquí».

Las vicisitudes actuales hacen que, tal y como ya haya sucedido en alguna otra ocasión, Luis Parejo tenga que asumir en cancha algunos minutos puntuales en la posición de base. ¿En qué medida varía el trabajo semanal? «Intento estar hablando constantemente con Ñete en entrenamientos y partidos para que me vaya guiando con el objetivo de dirigir lo mejor posible al equipo. Durante la semana trabajamos también situaciones de presión que se pueden dar durante el encuentro». Aunque reconoce que él está «para lo que necesite el equipo», le apena el porqué de esta situación: «Es algo que no me gusta porque se debe a la lesión de José Antonio Marco. Es una baja importantísima y un compañero con el que personalmente comparto mucho».

¿Es posible que este grupo pueda luchar por el playoff? «Luchar vamos a luchar. ¿Por qué no? Sabemos que es muy caro y que hay equipos con grandes presupuestos que ahora están fuera, pero la victoria en El Prat nos ha hecho que nos lo creamos un poco más».

El Cáceres, ya con Corrales en liza, piensa en la cita del viernes en la cancha del Tau Castelló.