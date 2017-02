Calderón, ¿a Cleveland?

badajoz. LeBron James, el más grande entre los grandes de la contemporánea NBA, manda mucho. En la pista... y fuera de ella. Las lesiones de la presente temporada en Cleveland -especialmente las que castigan a bases y escoltas- además de algunas ausencias como la del corajudo 'playmaker' Dellavedova o el pívot Mozgov, saltaron las alarmas que hizo atronar el astro del actual campeón. Y como manda mucho, los 'Cavs' se pusieron manos a la obra pese a ser una de las franquicias que más invierte en sueldos. El primero en ser incorporado fue el alero de Atlanta Kyle Korver, auténtico francotirador de esos que James quiere tener en las esquinas del parqué. Pero no era suficiente. El líder pidió efusivamente un base suplente para Kyrie Irving y en los últimos días se ha retomado un primer rumor que apuntaba al extremeño José Calderón como una de las opciones.

Son rumores que no vienen de cualquier medio. Chris Broussard, prestigioso analista de Fox Sports, ya mencionaba al de Villanueva de la Serena como uno de los posibles refuerzos en los que Cleveland había fijado su atención. Este fin de semana, es la cadena ESPN por boca de Marc Stein quien incidía en que los Cavs estaban seriamente interesados en el jugador de los Lakers, que apenas cuenta para el flamante técnico Luke Walton pese a que el base titular Russell también ha padecido lesiones. Menos de 14 minutos para 15 partidos es su tarjeta.

Muy complicado

Que exista un interés y sea confirmado no implica que la operación sea asumible. Es poco probable que Calderón emigre al estado de Ohio y más antes del 23 de febrero, plazo o fecha límite para realizar los traspasos. De producirse, habría que esperar un poco más. Cleveland no puede hacerse cargo del contrato del base español, que además expira este verano, porque tiene una carga salarial excesiva al contar con iconos como el propio LeBron, Irving, Kevin Love o el 'nuevo rico' Tristan Thompson. Nada menos que 82 millones de dólares firmó el '4', pese a no ser una estrella, aprovechando el escenario de gasto habilitado por el reciente contrato televisivo. LeBron le quería.

La única manera de que Calderón recale en Cleveland tendría que ser vía 'buy-out', es decir, que los Lakers le paguen lo que le queda hasta la finalización del contrato y se marche como agente libre. En ese momento, los Cavs podrían hacerle alguna oferta más acorde al mercado, bien hasta el final de temporada o por algún año más, siendo además el propio jugador protagonista de la decisión al estar libre y no depender de lo que dicte su franquicia. El 'buy-out' es una técnica muy positiva para aquellos clubes que quieren rebajarse su gasto salarial y no pagar la tasa de lujo si la superan. Pero en los Lakers, y más tras la retirada de Kobe Bryant, no existe ese problema al ser un vestuario cargado de jóvenes talentos con fichas que tampoco asustan a la familia propietaria. Por eso parece improbable, salvo que la llegada de Magic Johnson suponga un cambio de rumbo en la dirección deportiva de la franquicia angelina.

Cleveland baraja la opción de Bogut para el juego interior, mientras que para la posición de base han sonado más nombres. Lance Stephenson y Mario Chalmers no parecen las más acertadas y sí cobra fuerza la de Jordan Farmar, a quien podrían ofrecerle un primer contrato de diez días. Ya ha entrenado en las pruebas para agentes libres de los Cavs y es el principal candidato según Dave McMenamin, también de la ESPN. Otro de los nombres es Deron Williams, muy lastrado en lo físico.

En la NBA pocos son dueños de su destino y Calderón es consciente de ello. Familiarmente, con su mujer y los tres niños pequeños viviendo con él en Los Ángeles, no sería plato de buen gusto cambiar de conferencia tan pronto, pero deportivamente significaría un reto colosal. El broche de oro a una carrera NBA en la que nunca tuvo suerte allá por donde pasó. Sería la primera vez que pertenecería a un equipo con máximas aspiraciones al 'anillo', líder indiscutible del Este y actual campeón tras dar la sorpresa ante los Warriors en la pasada final. Con 35 años, 'Calde' suspira por un último episodio profesional en la NBA y desmiente que regrese a Europa. Cleveland no es la mejor ciudad del mundo, en nada se asemeja a Nueva York o Los Ángeles, pero cuenta con los 'Cavs' o la cercanía del título. Y con LeBron.