Al-Qazeres, sin vértigo

No son delirios de grandeza, ni siquiera resquicios de algún virus discordante. El Al-Qazeres luchará esta temporada por alcanzar grandes cotas. No lo dice el respetable, sino la propia clasificación de las cacereñas, que habla por sí sola. Y los sueños, sueños son, que diría aquel.

Después de dejar la salvación en un cajón bajo llave y en el fondo del mar, las jugadoras dirigidas desde el banquillo por Jacinto Carbajal afrontarán hoy en tierras leridanas frente a La Seu (Joan Busquets, 18.15 horas) un encuentro que en absoluto mermará las aspiraciones de las cacereñas, pero que sí las podría catapultar en caso de triunfo. No obstante, las cacereñas ya lograron deshacerse del cuadro catalán por un ajustado 84-81 al abrigo del Serrano Macayo en la primera vuelta de campeonato liguero.

El equipo cacereño partió ayer a tierras barcelonesas tras superar una semana de trabajo normal y sin tener que lamentar bajas en el cuadro cacereño, a excepción de la convaleciente Carla Nascimento. Por ahora, la ausencia de la característica base está siendo correctamente cubierta por Irena Vrancic y Mariona Martín, quienes están asumiendo con solvencia sus labores en la dirección. Además, por ahora se descarta en el club la adquisición de una base que a corto plazo pueda ocupar tal demarcación.

No obstante, desde el cuadro técnico del conjunto cacereño se recela del rival de hoy: «Si hay un equipo en la liga que no va a bajar los brazos, ese es la Seu», reconoce el técnico del Al-Qazeres, Jacinto Carbajal. «Es un equipo al que nunca hay que dar por muerto», apunta el técnico extremeño. Y es que en el cuadro cacereño no se quiere caer en una condescendencia que a punto estuvo de salir cara en la primera vuelta de campeonato. Un equipo que en los últimos años ha sido un auténtico dominador en su cancha, aunque esta temporada no está mostrando, precisamente, una actitud dictatorial.

Para la cita de hoy, el técnico extremeño tendrá a su disposición a todas las jugadoras de su plantilla, a excepción de la base portuguesa.