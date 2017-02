Mideba o Getafe, sólo uno puede ir a la Copa

badajoz. En la segunda semana de enero el Getafe solicitó el aplazamiento del encuentro de la primera vuelta que Mideba Extremadura y el equipo getafense iban a disputar. La fecha que se decidió fue el 4 de febrero y ya ha llegado. Y no será un partido suspendido cualquiera. En juego, nada menos que ocupar plaza en la próxima edición de la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas, que se celebrará el fin de semana del 24 y 25 de febrero en Oviedo. Los pacenses reciben al Getafe en el Nuria Cabanillas (18.00 horas, entrada gratuita y retransmitido por Marca TV y LaLiga4Sports) y la consigna es clara: ganar. Sólo puede clasificarse uno, o Getafe o Mideba. El que venza esta tarde viajará a la localidad asturiana.

Es obvio que el conjunto que entrena Jorge Borba no está cuajando una buena temporada. Demasiadas derrotas que antes no se contemplaban en un equipo grande como el extremeño. En esta nueva realidad midebista, son los getafenses los que aparecen por delante en la clasificación de la División de Honor con tres victorias y seis derrotas. Si les superan este sábado les igualarán en la tabla y será el enfrentamiento directo entre ambos el que dictamine quién será parte del elenco de la Copa del Rey.

La mala noticia para el Mideba es que todavía no podrá contar con los argentinos Joel Gabas y Gustavo Villafañe por cuestiones reglamentarias que les impiden estar disponibles en la primera vuelta. Tienen un plazo para que se les permita jugar y no acaba hasta el 11 de febrero. Los demás del plantel están a disposición del técnico. Borba lo tiene muy claro en los días previos al choque: «Tenemos que ganar para poder estar en la Copa. No hay más. Es un partido muy importante y el equipo hará todo lo posible».

Un Mideba Extremadura que esta semana presentó un interesante proyecto de la mano de la asociación Apamex con la creación de las Escuelas Deportivas, con las que pretende ser un referente regional en cuanto al deporte adaptado. La idea es que cualquier discapacitado pueda practicar deporte pese a que no viva en una ciudad grande. El club creará un listado en su web con los deportes posibles y quiénes quieren hacerlo.