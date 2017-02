El Cáceres se toma con calma la posible llegada de un base

«Lo que tenga que ser, será. Pero sin urgencias». A grandes rasgos, este es el mensaje que envían desde el Cáceres Basket en relación a una hipotética salida al mercado para encontrar un sustituto de José Antonio Marco. Una posibilidad que no solo se reduciría al propio mercado, sino también a la posible cesión de algún director de juego en plena efervescencia pero sin minutos en la élite. En todo caso, lo que sí está claro es que antes del partido de mañana en El Prat de Llobregat (18.15 horas) no se realizará movimiento alguno, quedando Guillermo Corrales como único base con ficha de la primera plantilla.

El jugador madrileño de esencia andaluza, que esta temporada ha agrandado su imagen cobrando más protagonismo y sabiendo dosificar su potencia, está siendo quizás la principal revelación de la temporada, ganándose incluso la titularidad en la mayoría de encuentros disputados por el Cáceres esta campaña. A su lado hay hombres como Fuller o Luis Parejo, con capacidad para poder subir la bola en momentos puntuales, pero no ningún otro base puro. Tan solo el júnior Chacón ostenta dicha demarcación. Una buena oportunidad para que el conjunto verdinegro plasme en su primer equipo el trabajo realizado en los últimos años con la cantera. No obstante, el propio entreñador Ñete Bohigas ya ha asegurado que no pondrá a sus jugadores jóvenes «a los pies de los caballos», refiriéndose al límite de responsabilidad que puedan asumir.

En el primero de sus tres enfrentamientos consecutivos lejos del Multiusos, la plantilla cacereña partirá esta misma mañana a tierras barcelonesas sin bajas en sus filas. Ya mañana, en la cancha del Joan Busquets, esperará un equipo de parejo potencial al del equipo cacereño. Los catalanes, al igual que los extremeños, cuentan con nueve victorias y doce derrotas. Un rival que trae buenos recuerdos al equipo de Ñete Bohigas, pues fue precisamente frente al que consiguió el primer triunfo de la temporada tras una sequía inicial de cuatro derrotas consecutivas de los cacereños. Por aquel entonces, el Cáceres logró cerrar el marcador en un ajustado 68-65.

Será también buen momento para comprobar la evolución del ala-pívot esloveno Andraz Kavas, quien ya cada vez está más habituado a la rutina de trabajo. Su aportación podría compensar en cierta medida la dependencia existente con Sandi Marcius en la pintura.

Tras la cita de Prat, el Cáceres jugará otros dos encuentros seguidos a domicilio, el día 10 en Castellón y el 18 en la cancha del Gipuzkoa, por lo que no será hasta el día 24 cuando el baloncesto regrese al Multiusos con la visita del Melilla.