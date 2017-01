El Al-Qazeres, sin opciones en Girona

El Al-Qázeres conoció ayer al escenario donde vivirá dentro de pocas semanas su primera experiencia en una fase final de la Copa de la Reina: el pabellón de Fontajau en Girona. El problema fue que la visita a tierras catalanas se saldó con una clara derrota contra el segundo clasificado de la liga, Spar Citylift Girona, en un partido en el que las extremeñas nunca pudieron competir contra un rival manifiestamente superior. La victoria gerundense se fraguó en una primera parte en la que el Al-Qázeres tuvo muchos problemas para anotar ante la férrea defensa local.

75 GIRONA

56 AL-QAZERES Uni Girona: Jordana (6), Rodríguez (22), Ibekwe (2), Spanou (20), Gomes (2) -cinco inicial- Buch (4), Peters (7), López, Alminaite, Oma (4) y Coulibaly (8). Al-Qazeres: Martín (1), Alston (9), Rosanio (14), Forster (13), Dacic (4) -cinco inicial- Corrales (3), Forasté (6) y Vrancic (6). Parciales: 20-10, 41-18, 65-37 y 75-56. Árbitros: Lucas y Escartín. Eliminaron a las locales Gomes y Coulibaly. Incidencias: Fontajau, 1.500 espectadores.

Las de Jacinto Carbajal salieron a la pista con un exceso de respeto al escenario y al potencial del rival que, mentalizado para resolver de inicio, aprovechó la dudas cacereñas para poner tierra de por medio desde el primer minuto. El Al-Qázeres no pudo anotar sus primeros dos puntos (Julie Forster) hasta el minuto seis de partido y, por aquel entonces, Girona ya había dejado muy claro su potencial con un 12-0 comandado por el talento de la griega Artemis Spanou y la experiencia sobre la pista de las veteranas Noemí Jordana y Leo Rodríguez. Las rotaciones del entrenador local y las faltas de las pivots del conjunto catalán (Haley Peters hizo tres en menos de dos minutos) provocaron que el partido no llegara sentenciado al final del primer cuarto, pero el Uni Girona no perdonó en el inicio del segundo.

Sin recursos en ataque, de manera especial en el juego exterior donde Alston estuvo desaparecida, las cacereñas vieron como Leo Rodríguez lanzó a Girona y, ni un tiempo muerto de Carbajal (32-14 a 4:15 para el descanso) evitó el descalabro visitante ante un rival que, con una rotación de jugadoras mucho más larga, llegó a la media parte con 23 puntos de ventaja. Un 41-18 que convirtió en intrascendente toda la segunda parte.

Con el Uni Girona pensando en su compromiso del miércoles en la Eurocup -recibe al Wasserburg en la vuelta de los dieciesavos de final después de ganar de 4 puntos en tierras alemanas- y el Al-Qázeres intentado arreglar el marcador, despertó Pam Rosario para que el equipo de Jacinto Carbajal acabara perdiendo por 19 puntos: 75-56.