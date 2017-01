Nikola Rakocevic desata el éxtasis

CÁCERES. A simple vista, es igual que la ordinaria, pero sobre la cancha del Multiusos desprende un aura de inmenso poderío. Se trata de la indumentaria de matagigantes, la misma que los jugadores del Cáceres sacaron ayer de sus taquillas para vencer por tercera ocasión esta temporada a un equipo que llegaba al feudo cacereño como líder. En este caso, la víctima fue el Oviedo de Carles Marco (102-100).

CÁCERES - OVIEDO 102 100 El Multiusos coreó al unísono el 'cumpleaños feliz' a Rakocevic, que celebró sus 26 años de la mejor forma posible, anotando sobre la bocina para dar el triunfo a su equipo ante el hasta ayer líder. Cáceres: Guillermo Corrales (12), Rakocevic (32), Carlos Toledo (0), Sergio Pérez (10) y Marcius (17) -cinco inicial- Fuller (9), Kavas (0), Parejo (21) y Riauka (1). Oviedo: Agustí Sans (8), Manuel Rodríguez (7), Miqel Salvo (10), Jesperson (11) y Don Anjos (5) -cinco inicial- Barro (0), Carlos Martínez (3), Santana (3), Johan Jerker (24), Pérez (13) y Hernández-Sonseca (16). Marcador: 26-20, 59-40 (descanso), 78-74, 94-94 (final) y 102-110 (prórroga). Árbitro: Sánchez Ardid y González Gálvez. Incidencias: Más de 1.000 espectadores en el Multiusos. Al margen del obvio protagonismo de Rakocevic (32 ptos), el base Guillermo Corrales, esta vez sin el amparo de José Antonio Marco, continuó creciendo en la dirección y suyas fueron las acciones que favorecieron que el Cáceres pudiese forzar la prórroga.

Un partido que se decidió en el último segundo de la prórroga gracias a una canasta del inconmensurable Nikola Rakocevic. Antes, los cacereños ya casi habían tocado el cielo con una brillante primera mitad, de la que se fueron mandando por 19 puntos, pero posteriormente también estuvieron a los pies de los caballos. Y es que en la segunda parte Oviedo logró remontar una desventaja de 22 puntos (62-40). Los asturianos no solo nadaron y salvaron la orilla, sino que incluso también tuvieron capacidad para ir al chiringuito más cercano y tomar una tapa (89-94 a falta de poco más de un minuto). Un aperitivo que resultó indigesto para los intereses del conjunto visitante con un desenlace, prórroga incluida, de los que hacen afición al baloncesto.

Con la baja de última hora de José Antonio Marco, víctima de un proceso vírico que le impidió siquiera acudir al pabellón, el Cáceres salió con un alto ritmo de juego y, esta vez sí, su política del pase extra comenzó a dar sus frutos a las primeras de cambio con la ausencia de Dani Pérez en los visitantes. Las dos tempraneras faltas personales de Carlos Toledo desencadenaron el debut de Andraz Kavas cuando aún no se habían cumplido los tres minutos de juego. Al menos en lo individual, el esloveno, con menos tres de valoración en ocho minutos, no tuvo el debut soñado. No obstante, ahora tendrá por delante un par de semanas más para adaptarse.

Por lo demás, la maquinaria ofensiva del Cáceres mostraba fiabilidad y solo la calidad ofensiva de un Oviedo desconocido en defensa impidió que la renta extremeña al descanso hubiese sido incluso mayor (59-40). Por entonces ya habían entrado en acción jugadores como Parejo o Fuller, aportando suficiencia desde el banquillo.

Nada más comenzar la segunda mitad, un nuevo triple de Rakocevic colocaría en el electrónico la mayor diferencia para el Cáceres (62-40). Y fue a partir de aquí cuando Oviedo sacó las garras merced a una intensa defensa que dificultaba las recepciones verdinegras en situaciones favorables, con mucho contacto físico y algo de permisividad arbitral. En lo ofensivo, Johan Jerker se echó el equipo a sus espaldas abanderando la reacción visitante. El Cáceres, con sobresalientes arranques de orgullo de Parejo, así como con destellos de hombres como Fuller, no tuvo sin embargo la capacidad suficiente como para aguantar un intercambio de canastas, llegando al final del tercer cuarto con un apretado 78-74 tras el vendaval ofensivo de los asturianos.

La mera inercia guió a los de Carles Marco, que a falta de seis minutos y 40 segundos lograron situarse arriba por primera vez en el partido (83-84). Con un Cáceres tocado en lo anímico y en lo físico, Oviedo no consiguió matar el partido, pese a ir cinco arriba a poco más de un minuto (89-94). La clarividencia de Corrales, anotando un triple y a continuación forzando una pérdida de Oviedo, favoreció que el Cáceres, sin estar aún en bonus, tuviese que defender un ataque oventense para forzar una prórroga a la que se llegó tras el triple errado sobre la bocina por Hernández-Sonseca (94-94).

Ya en el tiempo extra, Rakocevic (32 ptos) volvió a mostrar sus credenciales con la primera canasta que deshacía la igualdad. Johan Jerker, con dos tiros libres errados, ya no hilaba tan fino como antes y Marcius crecía en defensa y en ataque, con alguna importante canasta quizás fuera de tiempo. Los cacereños nunca fueron a contracorriente en estos cinco minutos añadidos, llegando con igualdad pero con posesión a los últimos once segundos. Rakocevic recibió en tres cuartos de cancha y, tras dos bloqueos de Marcius, consiguió adentrarse en el corazón de la defensa asturiana para enviar dentro del aro y en el último suspiro su flecha de la victoria desde media distancia (102-100), desatando así el éxtasis generalizado en el graderío del Multiusos.

Novena victoria de un Cáceres que se estabiliza en la zona tranquila de la clasificación.