José Cano dimite como director deportivo del Mideba y seguirá como jugador

José Cano ha presentado su dimisión como director deportivo del Mideba Extremadura por motivos laborales y seguirá con su faceta solo como jugador para el tramo decisivo que resta de la temporada.

A principios de campaña se anunciaba su doble labor como directivo y jugador, pero meses más tarde ha decidido centrarse en la cancha «por el bien del equipo». Cano indica que «no le puedo prestar la atención que se merece el club y me quiero centrar en jugar, ya que vienen partidos muy importantes». Unas razones que no son nuevas y que se han repetido en otros casos anteriores como con el mexicano Salvador Zavala.

Haciendo una valoración de los meses como directivo, afirma que «en determinados momentos he hecho bien mi trabajo pero ha llegado un momento en el que ha habido gestiones que no he podido realizar. Al principio pensamos que podíamos compaginarlo, pero no quiero perjudicar al equipo».

La plantilla sigue con sus entrenamientos de cara a un segundo tramo de la temporada que se prevé muy complicado, sobre todo si no llegan más refuerzos o si no se soluciona el problema del regreso de Salvador Sandoval. El 21 de enero el Mideba volverá a la competición visitando a Amfiv Vigo, penúltimo partido de la primera vuelta.