El Cáceres viaja a Lugo en cuadro

cáceres. La semana no ha podido ser más accidentada». Con estas palabras inició ayer el entrenador del Cáceres, Ñete Bohigas, su comparecencia pública previa al partido que su equipo disputará esta noche (20.00 horas) en el Pazo dos Deportes de Lugo para enfrentarse al Breogán.

Y es que la recta final de la semana en el equipo cacereño ha sido frenética. En primer lugar, el club anunció ayer que daba vía libre a la salida del pívot islandés Ragnar Nathanaelsson, que ya ha puesto dirección al Albacete Basket, de Leb Plata, donde presumiblemente podrá gozar de más protagonismo del que estaba asumiendo esta campaña en el equipo verdinegro, donde estaba firmando menos de siete minutos de media por partido, con 1,7 puntos, 1,6 rebotes y 0,2 de valoración.

«A nivel personal, nunca es agradable tener que rescindir un contrato con un jugador, pero en el caso de Ragnar ha sido un poco más duro por tratarse de una excelente persona y de un grandísimo profesional. Su salida le venía bien al club y a él también», desgranaba ayer el entrenador Ñete Bohigas. Una decisión, según reconoció, consensuada por ambas partes pero iniciada por el propio técnico «para beneficio del equipo». Y es que el Cáceres ya tiene prácticamente atado el refuerzo que cubra su vacante. Se tratará de un jugador europeo que podrá actuar indistintamente en las posiciones de cuatro y de cinco. Una pieza, aventura Bohigas, que presumiblemente tendrá más talento ofensivo que Ragnar y más compatibilidad con el juego rápido del equipo.

Marco se queda

Pero el cúmulo de novedades no se cierra con la marcha del pívot. Y es que otro que no viajó ayer a tierras lucenses fue el base José Antonio Marco, víctima de un esguince de tobillo. Por si fuese poco, el interior Riauka, que ha pasado la semana sin poder ejercitarse debido a un problema de espalda, viajó entre algodones y su participación no es segura.

Con esta situación, el Cáceres afronta el tercer partido de la segunda vuelta frente al equipo que fue capaz de humillar al conjunto extremeño con el más que recordado 50-113 de la ida. «Será un partido muy complicado por lo que nos ha pasado y por la calidad del rival. Breogán empezó la liga muy bien y tiene mucho talento y capacidad para anotar. Vamos a intentar competir lo mejor posible».

Tal y como avanza Bohigas, en la cita de esta noche se verá obligado a dar minutos al base Eduardo Chacón para dar descanso a Guillermo Corrales en momentos puntuales. A la vez que también pronostica minutos para Alberto Cano. «Hemos dado un paso hacia adelante para apostar por la cantera y mañana -por hoy- tendrán su oportunidad, aunque no les voy a poner a los pies de los caballos dándoles una responsabilidad que no puedan asumir. Nos tendrán que ayudar como lo hacen en el día a día.

Por parte local, en una constelación de grandes jugadores a las órdenes de Ignacio Lezcano, los extremeños tendrán que prestar especial atención a figuras como el base Josep Franch, sobre todo teniendo en cuenta la baja cacereña de José Antonio Marco. También a otros activos baloncestísticos como Michael Fakuade en la pintura, con gran dominio del rebote y jugador más valorado de la escuadra gallega.