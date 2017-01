Salvación virtual a tiro de piedra

Poder sacar a colación el término salvación virtual a estas alturas del mes de enero no es fruto de los delirios de grandeza, sino del buen hacer del Al-Qazeres en esta temporada de su regreso a Liga Femenina. Para conseguirla, el equipo cacereño tendrá hoy al abrigo de su público frente al Campus Promete (Serrano Macayo, 20.45 horas) una oportunidad para dar un nuevo paso de gigante.

Al margen de Girona, el equipo riojano que hoy rinde visita al feudo cacereño es, junto con el Al-Qazeres, el único que no se ha reforzado respecto al inicio de la competición. «Algo que dice mucho de ambos clubes», sostiene el preparador extremeño, Jacinto Carbajal, quien es plenamente consciente de la igualdad existente en ambos equipos en cuanto al potencial.

La semana de trabajo se ha desarrollado con normalidad en el Al-Qazeres, aunque bien es cierto que algunas de las jugadoras han padecido un proceso gripal que les ha impedido poder rendir al máximo de sus posibilidades durante estos últimos días. Algo que en cierto modo sí ha condicionado algunas de las sesiones preparatorias, aunque no se prevén bajas.

El club expedirá en taquilla antes del partido los abonos correspondientes a la segunda vuelta

Para paliar el frío existente en el interior del Serrano Macayo, hoy se colocarán cañones de calor

Sin Carla Nascimento como directora de orquesta a causa de su lesión, las bases Irena Vrancic y Mariona Martín ya han comenzado a asumir con cierta solvencia las riendas de la dirección. Será la primera vez que ambas se presenten esta temporada en el Serrano Macayo con un rol eminentemente protagonista. «Ojalá podamos crecer con ellas», confiaba el entrenador cacereño esta misma semana.

Y es que el Al-Qazeres por ahora no tiene urgencias para fichar, pues lo que hay en el mercado no satisface los requisitos de la entidad en cuanto a la relación entre lo monetario y lo deportivo: «Solo ficharemos si aparece algo que nos encaje y que se pueda asumir para ser más sólidos. Si no, tiraremos con lo que tenemos», confesa el técnico.

Con dos triunfos menos que el Al-Qazeres, enfrente esta noche estará un adversario con un quinteto muy definido y que cuenta con la estadounidense Leslie Knight como punta de lanza. La ala-pívot del conjunto riojano será una de las principales amenazas a las que tenga que hacer frente el juego interior del equipo cacereño para firmar un noveno triunfo que consolidaría con creces a las extremeñas en la zona alta de la tabla.

El Al-Qazeres ya logró imponerse en la primera vuelta a su rival en Logroño, aunque a juicio de Jacinto Carbajal poco tendrá que ver el partido de hoy, ya con más cosas aprendidas por parte de ambas escuadras, con la cita de entonces, cuando ambos conjuntos estaban aún en pleno rodaje y en la primera semana de competición.

El de hoy será el primer partido de abono de la segunda vuelta, por lo que los interesados podrán sacar su carné en taquilla antes del partido. Los precios son de 25 euros para adultos, diez para jóvenes y cinco para niños.

Para paliar en parte el ya tradicional frío existente en el interior del Serrano Macayo en estas fechas, el club ha anunciado que instalará para la jornada de esta noche unos cañones de calor, gentileza de una empresa colaboradora.

Mini Copa

Por otra parte, el club ha confirmado la presencia de su equipo infantil en la Mini Copa de Liga Femenina, que se desarrollará en Gerona paralelamente a la Copa de la Reina entre los días 10 y 12 de febrero. Una cita para la que existe un viaje organizado para los aficionados.