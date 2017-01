A por la victoria de la tranquilidad

«Tenemos un inicio de segunda vuelta aterradora, pero vamos a intentar hacer las cosas bien y que no suceda lo que en la primera vuelta». Así se explicaba ayer el entrenador del Cáceres, Ñete Bohigas, echando la vista atrás y acordándose de las cuatro derrotas consecutivas con las que el Cáceres inició el presente campeonato. Por ello, el técnico extremeño confía en que su grupo pueda conseguir hoy ante Lleida (Multiusos, 21.00 horas) una victoria «que nos pueda dar tranquilidad».

Casi sin tiempo para digerir la derrota en Palencia, la escuadra cacereña apenas habrá podido contar antes del encuentro con un par de sesiones de entrenamiento: «Hemos intentado entrenar el ritmo al que seguro que va a jugar Lleida, un equipo muy agresivo atrás, con mucho contacto y sacrificio, con un buen trabajo de manos y de cuerpo y con mucho ritmo adelante».

El Lleida se presenta en el feudo verdinegro con una decena de triunfos, dos más que el equipo local. A juicio de Bohigas, sus hombres tendrán que prestar mucha atención en defensa para frenar las situaciones de bloqueo directo, una de las principales características del conjunto catalán: «Eso implica concentración defensiva para cuidar mucho los detalles. Ellos tienen un juego muy dinámico en el que participan todos los jugadores. La clasificación dice que están haciendo las cosas muy bien. La gente que sale del banquillo sabe a lo que tiene que jugar, con roles muy definidos».

Bohigas: «En el Multiusos estamos dando un buen nivel y nos sentimos muy seguros. Estoy muy satisfecho con el trabajo de mis jugadores»

Consciente de las limitaciones de su plantilla, Bohigas espera hoy la mejor cara de su equipo al abrigo del Multiusos: «También tenemos nuestras virtudes y en casa las ponemos de manifiesto. Ellos tendrán que hacer un gran trabajo para conseguir ganarnos aquí. En el Multiusos estamos dando un buen nivel y nos sentimos muy seguros. Estoy muy satisfecho con el trabajo de mis jugadores».

Incorformistas

En la retina del entrenador del Cáceres aún permanece el partido del martes en Palencia en el que, a pesar de la derrota, las sensaciones no fueron como las de otras noches aciagas lejos de tierras cacereñas: «Jugamos más de 20 minutos a un nivel excelente, pero llegamos hasta donde nos dio la gasolina. No quiero que lo de fuera de casa sea una losa ni que el equipo juegue con ese hándicap porque no se lo merece. Que nadie piense que nosotros nos conformamos y no intentamos ganar fuera», defiende Bohigas.

De hecho, al margen de la derrota, una buena noticia fue la actuación estelar de Marcius, quien con el paso de las semanas va creciendo en cuanto a aportación. Sus 42 puntos de valoración fueron la mejor marca de la jornada en toda la categoría para convertirse en MVP. Un buen rendimiento que el pívot croata intentará transformar en regularidad para beneficio de su equipo.

Sin bajas en el grupo de trabajo, el cuerpo técnico del Cáceres tendrá a su disposición a todos los jugadores para afrontar una cita que, en caso de victoria local, comenzará a dar la tranquilidad casi definitiva para afrontar el resto de la temporada.