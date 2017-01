El Al-Qazeres arranca con lo puesto

Tras dos semanas de parón, el Al-Qazeres trabaja a marchas forzadas para recuperar el tono competitivo. El máximo representante del baloncesto extremeño jugará mañana sábado en Gernika (Polideportivo Maloste, 18.30 horas) para iniciar la segunda vuelta frente al tercer clasificado, un equipo al que las cacereñas ya lograron vencer en el último suspiro en el partido de ida. «No estamos en el momento idóneo, pero con el paso de las jornadas, empezando este mismo sábado, vamos a intentar ser competitivos. Nos hacía falta el descanso y hay que ser consecuentes con la decisión que hemos tomado, que yo creo que ha sido buena», decía ayer el técnico Jacinto Carbajal haciendo referencia a los días de vacaciones de más otorgados a las jugadoras como premio al trabajo realizado hasta la fecha.

Respecto a algún posible refuerzo en el puesto de base debido a la lesión de Carla Nascimento, el Al-Qazeres aún no encuentra ninguna figura que pueda resultar del agrado del club: «Si hubiese algo, ya estaría aquí. El mercado no nos da ninguna opción. Lo que hay no es de nuestro rango económico o no es lo que necesitamos», indica el preparador.

El técnico cacereño espera que que Irena Vrancic y la ya recuperada Mariona Martín puedan dar un paso hacia adelante para adquirir galones en la dirección del juego: «Sería bonito conseguir la permanencia sin hacer retoques en la plantilla. Diría mucho de la gestión».

El equipo, sin bajas en su expedición obviando la ya conocida de Carla Nascimento, se desplazará hoy a tierras vizcaínas para hacer noche antes de la cita de mañana.