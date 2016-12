El Cáceres, los viejos fantasmas y Rafa Nadal

«30-0. Saca Nadal» o «Humillación histórica». Así, entre el sentido del humor y las frases lapidarias, se movieron los ánimos de los aficionados del Cáceres en las redes sociales ante la debacle del equipo este pasado martes en Burgos (91-69). Las expresiones se plasmaban al unísono de una nueva noche aciaga para el equipo de Ñete Bohigas, que se vio totalmente desdibujado en un primer cuarto que llegó a ir perdiendo por un indecoroso 30-0 de salida, más propio de competiciones colegiales que del ámbito profesionalizado.

Tras la vergonzante derrota por 50-113 en casa frente al Breogán en octubre y algún que otro correctivo como en Orense, los extremeños volvieron a darse de bruces con unos viejos fantasmas que parecían ya olvidados: «Es algo que teníamos ya superado», dijo Ñete Bohigas en sala de prensa refiriéndose a los malos inicios de partido protagonizados por su equipo.

«El encuentro estuvo marcado por un primer cuarto horrible. Baloncestísticamente estuvimos muy por debajo de nuestras posibilidades, también en el aspecto anímico. Lo quisimos solucionar, pero no pudimos, aunque en los dos últimos cuartos ya dimos otra cara». El preparador reconoció que su equipo no pudo tener la suficiente lucidez para leer el partido. «Somos un equipo con muchas limitaciones y cuando nos apretaron no pudimos encontrar resortes. Estábamos lastrados por las pérdidas y no éramos capaces de generar desde el poste bajo. También había mucha diferencia física», esgrimió el técnico verdinegro.

Aunque no fue precisamente un encuentro feliz, la cita burgalesa también dejará para la posteridad el partido número cien de Luis Parejo, que es el cuarto jugador que logra alcanzar este simbólica cifra con la camiseta del Cáceres. Sus antecesores son Juan Sanguino, Lucio Angulo y José Antonio Marco, este último esta misma temporada.

Con unos días de vacaciones, el Cáceres regresará a los entrenamientos en bloque el lunes día 26 para preparar el partido del viernes 30 en el Pabellón Multiusos ante el Huesca, que servirá para cerrar la primera vuelta de la competición. Precisamente es en su feudo donde el Cáceres está encontrando una temporada más su zona de confort, consiguiendo fraguar seis de sus siete victorias que mantienen al equipo en una por ahora cómoda situación en la tabla.

Los oscenses, con tres triunfos menos que el conjunto extremeño, son un rival directo en la lucha por la salvación, por lo que al Cáceres se le plantea una nueva oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva dando otro zarpazo ante su público.

Campaña abonos

Por otra parte, la entidad ha iniciado la campaña de abonados para la segunda vuelta, con precios de 70 euros para adultos y de 45 el reducido. Los interesados habrán de acudir a la sede social del club en la calle Oaxaca, número 4. Este próximo 2017 el Cáceres celebrará su décimo año de existencia.