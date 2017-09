«Quien venga al concierto para escuchar Extremoduro se ha equivocado» 05:02 Robe Iniesta no publica un nuevo álbum con Extremoduro desde 2013. :: hoy El cantante de Extremoduro actuará mañana en el Teatro Romano de Mérida para presentar sus dos trabajos en solitario Robe Iniesta Cantante MARTA PÉREZ GUILLÉN MÉRIDA. Jueves, 7 septiembre 2017, 07:31

La historia del rock español no se entiende sin sus letras, y sobre todo sin su voz. Marcó un antes y un después, no solo en la consolidación de un estilo transgresor, sino en el devenir de futuros cantantes y bandas de rock que encontraban en sus canciones toda una fuente de inspiración. Robe Iniesta, fundador y líder de Extremoduro, actuará mañana en la capital autonómica para presentar sus dos primeros trabajos en solitario, 'Lo que aletea en nuestras cabezas' y 'Destrozares, canciones para el final de los tiempos', en un concierto más íntimo y especial a lo que acostumbra el placentino. Y lo hará en el Teatro Romano y ante el imponente graderío en el que se ubicarán unas 3.000 personas con ganas de su poesía musical. Con ganas de Robe Iniesta.

-Mañana actúa en el Teatro Romano, ¿va a presentar su último disco en solitario?

DATOS DE INTERÉS uNacimiento 16 de mayo de 1962, Plasencia (Cáceres). uComienzos En 1983 forma con unos amigos Dosis Letal, banda de corta andadura pero que le sirvió para componer y dar sus primeros conciertos. uExtremoduro En 1987 funda el grupo de rock transgresivo del que es cantante. Ha grabado once discos de estudio. uEn solitario En 2015 publica el primero, 'Lo que aletea en nuestras cabezas'. En 2016, 'Destrozares, canciones para el final de los tiempos. uOtros proyectos En 1993 forma parte de Pedrá, para el que compone una canción de más de media hora. En 2001 participa en el proyecto 'Extrechinato y Tú'. uMúsicos Cuenta con Carlitos Pérez al violín, David Lerman al clarinete, Álvaro Rodríguez al piano, Alber Fuentes a la batería y Lorenzo González, a los coros.

-Lo que voy a presentar en el concierto en Mérida son mis dos últimos trabajos en solitario. Habrá alguna canción de Extremoduro, pero los que hayan venido al concierto pensando que era con lo que se iban a encontrar se han equivocado de lleno.

-¿A qué le canta Robe Iniesta ahora?

-A lo que le he cantado siempre. Cuando hago canciones de primeras no sé a qué van dirigidas. Me salen letras y después las interpreto, analizo sobre lo que hablan. Pero no soy de los que componen canciones sobre un tema concreto. Mi proceso de creación es algo distinto en ese sentido.

-¿Cómo le proponen actuar en Mérida, en el escenario romano y el Día de Extremadura?

-El concierto se plantea dentro de la gira, para nosotros fue una grata sorpresa. Como que no nos lo creíamos mucho de primeras, y a medida que se va acercando la fecha no nos queda otra que creérnoslo.

-¿Se había imaginado actuando en el monumento?

-Sí, claro que lo había pensado pero no con Extremoduro. Entiendo que un grupo de rock como el nuestro no es para tocar en un escenario como ese. A la gente le gusta estar de pie, bailar y cantar nuestras canciones. Pero sí que es cierto que en alguna ocasión me he parado a pensar en que sería bonito poder tocar en el Teatro Romano. Con esta propuesta que traemos sí que es posible, aunque hay canciones con mucha intensidad, en otros sitios los hay que se desmadran cuando las escuchan.

-¿Hay alguna sorpresa programada?

-Eso lo sabrán los que asistan al concierto. Algo habrá, pero no podemos adelantar nada.

-¿Qué tiene este encuentro de diferente a otros conciertos que haya podido hacer con Extremoduro?

-El concierto en sí ya es diferente a lo que he hecho antes con Extremoduro. Los arreglos de las canciones son distintos, los instrumentos, el equipo de gente, casi todo ha cambiado. No creo que las canciones de la banda sean para escucharlas y cantarlas sentados como está pensado el concierto en el Teatro Romano. Este nuevo trabajo tiene muchos matices, y aunque también tiene letras potentes, son para disfrutarlas sintiendo.

-Y sin embargo las entradas se han vendido en nada de tiempo...

-Sí, la verdad es que nos sorprendió muchísimo.

-¿Puede que sea un indicador para que programe más conciertos en Extremadura?

-En esta región se pueden hacer los conciertos que se pueden hacer. Si quieres un cierto nivel de técnica, de aparatos uno requiere un cierto número de asistentes a los conciertos. Y en Extremadura hay lo que hay, no se puede hacer tanto como uno quisiera. Quizás encuentros más pequeños, eso puede. Yo puedo hacer concesiones pero no para bajar la calidad de los conciertos por el sonido o por lo que sea.

Su tierra y su banda

-En julio actuó en su tierra, Plasencia después de 9 años...

-La verdad es que fue muy emocionante. En esta gira digamos que hay como dos fórmulas. Una más íntima dirigido a teatros y auditorios. Y otra en sitios más convencionales para hacer conciertos. El de Mérida seguirá la línea de auditorios y el de Plasencia fue un encuentro en el que la gente se lo pasó bien cantando y bebiendo. Se viven de diferente manera. Lo que me vienen comentando gente que ya ha venido a algún concierto es que la fórmula para los teatros es como más emocionante, uno está sentado y disfruta de lo que está escuchando. Sin embargo a pie siempre hay más marcha. Se nota más el calor del público, y eso fue lo que me pasó en Plasencia. Notaba el calor de la gente, ya digo, fue muy emocionante.

-Desde 2013 la banda no estrena nuevo álbum, ¿hay algún proyecto a la vista en este sentido?

-La verdad es que ahora en lo que me estoy centrando es en disfrutar del momento. No sé que pasará una vez que termine la gira. Ya veremos. De momento no quiero pararme a pensar. Este momento que estoy viviendo es único. No sé si se volverá a repetir. Por eso mismo quiero disfrutarlo al máximo. Lo que venga después ya se verá.

-¿Este momento que está viviendo puede significar un antes y un después en su trayectoria profesional?

-La verdad es que no lo sé. Ya he hecho otras cosas antes así diferentes y no ha tenido que significar eso. Habrá que esperar un tiempo para valorarlo. El proyecto de 'Pedrá' que finalmente se presentó como un trabajo de Extremoduro, aunque no lo era como tal, pero bueno la productora no quería sacarlo tal y como era, aunque tuvo muy buena acogida, tampoco supuso un antes ni un después. Lo mismo sucedió con 'Extrechinato y Tú', y tampoco marcó un antes y un después. Lo veré.