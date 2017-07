Veralia y Zebra unen fuerzas para crear una nueva productora de contenidos 'No es un sábado cualquiera', programa con participación de Veralia. / TVE Esta sociedad, IZEN Producciones, integrará todas sus marcas pero ambas empresas actuarán con independencia COLPISA Madrid Viernes, 30 junio 2017, 19:30

Zebra Producciones, empresa participada por José Velasco y Sara Fernández-Velasco, y Veralia Contenidos, participada por el grupo Vocento y por Felipe Ortiz, entre otros, han decidido integrar sus actividades de producción en un nuevo grupo audiovisual con el fin de consolidar su posición en el mercado español.

Según su nota de prensa conjunta, el objetivo es "ofrecer producciones audiovisuales de primer nivel a las cadenas de televisión y distribuidores de contenidos". La nueva sociedad, llamada IZEN Producciones, integrará todas las marcas de Veralia Contenidos y Zebra Producciones, entre las que se encuentran Boca a Boca, Europroducciones, Hill Valley, Proima Zebrastur y Zebra.

"Las actuales productoras mantendrán su presencia comercial y actuarán de forma independiente en el mercado", ha puntualizado la nota. Así, Zebra Producciones y Veralia Contenidos "desarrollarán sus actividades bajo el liderazgo del equipo actual de ambas compañías, dirigido por José Velasco como Presidente Ejecutivo, Carlo Boserman como Director General y responsable de Veralia, y Sara Fernández-Velasco como Consejera y responsable de Zebra Producciones y Beatriz Velasco como responsable de Proima Zebrastur", se ha añadido.

El nuevo grupo produce en la actualidad más de 1.000 horas anuales de entretenimiento y factual, además de cerca de 400 horas de ficción en canales nacionales y autonómicos. Las dos productoras acumulan una media de 25 años de experiencia en el mercado audiovisual en España y cuentan actualmente con más de 400 trabajadores.

Valor para los accionistas

Según Iñaki Arechabaleta, director general de Negocio de Vocento, "Veralia y Vocento lanzan de nuevo operaciones generadoras de valor para los accionistas y con profesionales de referencia, en este caso José Velasco, Carlo Boserman y Sara Fernández-Velasco". "Este acuerdo −ha dicho el propio José Velasco− nos permite crear una nueva entidad de producción audiovisual independiente que aumenta la capacidad creativa y las posibilidades de producir sinergias".

"Como productores independientes podremos atender mejor las necesidades de nuestros clientes y crear para ellos los mejores contenidos, ayudándoles a crecer ante los cambios que están revolucionando el sector. Estamos encantados de asociarnos a Veralia, que agrupa las mejores marcas de la historia de la televisión en nuestro país. Tanto Vocento como otros socios de Veralia aportan una enorme experiencia en medios y contenidos", ha agregado el mandatario de Zebra Producciones.

El nuevo grupo creado además es accionista del grupo internacional IZEN, participado también por la productora francesa Elephant y por Imagic, que opera mayoritariamente en países árabes. El grupo participa asimismo en la productora inglesa Chalkboard, que actualmente produce programas para BBC, itv y Sky, entre cuyas creaciones se encuentran los formatos My Wonderful Life y Don’t Ask Me Ask Britain.