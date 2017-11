Un voto a Podemos trunca la cita de dos extremeños en First Dates Inés, profesora placentina en First Dates. ABC PLAY Miércoles, 22 noviembre 2017, 12:09

Juan Antonio e Inés eran los dos nuevos en el programa First Dates. Ambos extremeños, el encuentro transcurrió cordialmente, con mucha complicidad, hasta que él sacó el tema más peligroso en una primera cita: la política. «Y de política, ¿qué piensas?», preguntó. «Mi familia tiende a la derecha. Yo, por ejemplo, voté a Rajoy en las dos últimas elecciones», fue la respuesta de Inés, a la reaccionó Juan Antonio que él era «más bien de izquierdas. Yo voté a Podemos».

En palabras de Inés, «se me cayó un mito. Fue como un sacrilegio eso de que haya votado a Podemos», confesó más tarde ante las cámaras. A partir de ese momento, la cita fue cayendo en picado, sin que ella intentase remontar algo que ya consideraba irreversible. No fue, en teoría, el único motivo, pero la verdad es que no se mostró decidida a rechazar a su pareja hasta que conoció su filiación política.

No es la primera vez que la política arruina una incipiente historia de amor. Hace unas semanas, una concursante incluso se marchó del restaurante cuando su pareja ensalzó a Franco. Es cierto que en aquel caso los comensales no pegaban mucho como pareja, pero lo sucedido esta semana fue bien distinto. Todo indicaba que el «sí» era más que factible, pero el voto morado fue demasiado para Inés.

