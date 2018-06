El viaje a Etiopía de Jesús Vázquez Jesús Vázquez, rodeado de niños en el campamento etíope. «Muchos nacen y mueren allí», lamenta. :: mediaset El presentador gallego visitó a los niños refugiados del conflicto en Eritrea como embajador de ACNUR. «Etiopia acoge a un millón de refugiados, nosotros ni a 18.000» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Jueves, 7 junio 2018, 09:16

Hace diez años, una camiseta le cambió la vida a Jesús Vázquez (Ferrol, La Coruña, 1965). «En aquella época estaba presentando 'Allá tú' y un día me llegó un sobre de ACNUR con una camiseta en la salía la cara de Einstein y ponía 'él también fue un refugiado'. Me impresionó mucho que una persona tan importante tuviera que escapar de los nazis. Al día siguiente me la puse en el programa y recibí la llamada de ellos para darme las gracias», recuerda él. En ese momento empezó su inseparable relación con ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, como embajador de buena voluntad. Con ellos ha viajado a Siria, Somalia, Libia, Colombia y el mes pasado a Etiopía, a los campamentos donde viven miles de menores que han huido de la guerra en Eritrea.

«Es uno de esos rincones olvidados en el mundo porque hay otros conflictos que acaparan más atención mediática, y por tanto más fondos. Queríamos enseñar la situación en la frontera de Etiopía con Eritrea, una dictadura feroz, hermética y que se salta todos los derechos humanos. Además, a partir de los 14 años reclutan obligatoriamente a todos los chicos para que hagan el servicio militar de forma indefinida. Ante esa situación muchos padres los ponen en contacto con mafias que les ayudan a cruzar a Etiopía y acaban solos en los campos de refugiados», explica Vázquez a este periódico.

Este mes, el presentador protagoniza la campaña '12 meses, 12 causas' en los canales de Mediaset, cuyos programas iniciarán acciones para dar a conocer la situación de estos menores no acompañados -el término específico para describir a los niños refugiados que se encuentran solos- y que no computarán como tiempo de publicidad debido a un acuerdo con la CNMC. «Para nosotros, hasta cualquier mínimo rótulo que se emita en televisión es muy importante, notamos un pico importante en cuanto a donación a través de SMS. Sobre todo si te lo cuenta alguien conocido como Jesús», reconoce Amaia Celorrio, responsable de comunicación de ACNUR. En lo que va de año solo llevan cubierto el 16% del presupuesto necesario para sacar adelante los campos de refugiados de Etiopía. Si no llegan al objetivo se verán obligados a recortar.

Un 'casting' de 'Factor X'

Durante la semana que Vázquez convivió con los niños también hubo tiempo para el disfrute haciendo lo que él mejor sabe hacer: los 'reality shows'. «Fue divertidísimo. Queríamos romper un poco el drama que se vive en esos campos, hacer algo gracioso que rompiera la monotonía y que se saliera de lo típico. Llevamos unas lonas y unos altavoces y les dijimos que era un 'casting'. Se animaron muchísimo y había unos cuantos que cantaban muy bien. Se nos fue de las manos y pasaron un día genial. Muchos de ellos nacen y mueren en esos campos», explica el presentador gallego.

- ¿Qué espera del nuevo Gobierno de Sánchez en este aspecto?

- Espero que podamos quitarnos esa vergüenza. Etiopía, con una de las rentas per cápita más pobre del mundo y cinco millones de habitantes, acoge a un millón de refugiados, mientras que nosotros no somos capaces de hacerlo con 18.000. Y somos el primer mundo.